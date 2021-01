Nebula Rosa, fresco ed elegante: per brindare a San Valentino

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 19:32

M

Nebula Rosa è un vino biologico rosè a base di Sangiovese

anca un mese a. Per festeggiare questa ricorrenza ecco une profumato, a base di Sangiovese, in. Targatoè prodotto dalla piccola winerya Manciano (Gr).Nebula Rosa,, sta sulle bucce per 5/6 ore per poi procedere all’per 6 mesi. All’olfatto presenta numerosi frutti rossi, tra cui ribes e lampone, seguiti da erbe officinali in un finale speziato. Al palato si percepiscono la succosità e lache si accompagnano alle sensazioni di freschezza amplificando vitalità e profondità.Un, di certo adatto a un’occasione speciale, e con alle spalle la storia di una realtà molto esclusiva nel cuore della, affacciata sull’Argentario, dove questihanno recuperato, nel 2005, un podere abbandonato da 30 anni trasformandolo in un piccolo gioiello.Il nome Nebula Rosa si ispira alla Nebulosa di Orione e richiama lache consiste nel” rimescolare” le fecce fini o nobili alla massa del vino in affinamento, creando appunto una sorta di nebulosa. Un, fresco ed elegante.Per informazioni: www.poggiocagnano.it