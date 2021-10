Nel Chianti Classico di Cecchi tutta la storia e la tradizione del territorio

A rappresentare l’eccellenza della produzione vinicola toscana di Cecchi è la linea Gli Scudi composta da tre Chianti Classico Docg, simbolo della qualità e dell’esperienza produttiva secolare del brand. Da uve Sangiovese provenienti dai loro migliori vigneti, questa linea intende sottolineare il valore e la storicità di Cecchi, da quasi 130 anni nel mondo del vino. D’altra parte le etichette dell’azienda sono sintesi del passato, memoria della tradizione, testimonianza del loro territorio, riferimento per il presente e indicatore di una strada per il futuro.

Chianti Classico Storia di Famiglia Docg

In particolare il Chianti Classico Storia di Famiglia Docg è prodotto dai vigneti di Castellina in Chianti (Si) ed è il vino in cui l’azienda vinicola Cecchi si identifica maggiormente. Il terreno d’origine, posto a 250 metri sul livello del mare, è alcalino a medio impasto con presenza di scheletro; l’uvaggio prevede una percentuale di Sangiovese pari al 90%, unita al 10% di altre varietà. Di colore rosso rubino intenso, tende al granato con l’invecchiamento. È fine al naso, mentre al gusto è intenso e persistente. La sua struttura è ampia, di grande equilibrio e grande armonia. Di queste bottiglie ne vengono prodotte circa 1 milione l’anno.

Villa Cerna

Il suo mercato principale rimane l’Italia, a sancire l’interesse dei consumatori per un brand che ha segnato la storia del vino nel nostro Paese. In particolare, la linea Gli Scudi, nonostante le recenti difficoltà dovute al Covid, evidenzia un trend positivo e ascendente delle vendite. Interessante comunque anche la performance commerciale all’estero soprattutto negli Usa e in Canada, ma anche in Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda, Russia e Giappone. Importanti anche i riconoscimenti internazionali: 92 punti di Wine Spectator alla vendemmia 2015, 93 punti di James Suckling alle vendemmie 2015 e 2018.

Per informazioni: www.cecchi.net