Pra di Bosso, vini di chiara identità, emblema del Lambrusco Reggiano

Pubblicato il 05 giugno 2021 | 08:30

A

Pra di Bosso Lambrusco Reggiano Dop “Secco”

Pra di Bosso Lambrusco Reggiano Dop “Storico”

nticamente, sulle colline reggiane, era prassi utilizzare la pianta del bosso tra un vigneto e l’altro. Serviva, ad esempio, per tracciare un confine tra una proprietà e l’altra., ispirandosi a questa tradizionale pratica, ha deciso di chiamare una delle sue linee proprio con il nome di “” con l’obiettivo di inserire al suo interno. E non è un caso che il Lambrusco abbia trovato sotto questo cappello un luogo privilegiato per esprimersi.Due vini, in particolare, sono esemplificativi della filosofia dell’azienda con sede a Pratissolo di Scandiano (Re) e che Gruppo Emilia Wine : il Lambrusco Reggiano Dop “Secco” e, fresco di lancio, il Lambrusco Reggiano Dop “Storico”. In entrami i casi la valorizzazione di alcune delle varietà che fanno parte della ricca e numerosa famiglia del Lambrusco rappresenta un tratto comune. Ma non solo.Ilè un vino fortemente identitario per Casali Viticultori e rappresenta una parte importante della storia del Lambrusco emiliano grazie ad una storica presenza nelle carte dei vini di molti ristoranti locali, e non solo. Si ottiene dall’uvaggio di Montericco, Marani e Salamino e viene prodotto con il metodo Charmat. Nel bicchiere ha il classico colore rosso rubino e riesce a coniugare con ottima armonia le delicate note floreali di violette, quelle più fruttate di ciliegia, more e lamponi con piacevoli rimandi speziati. Freschezza e vivacità connotano un sorso che riesce a sposarsi con molte pietanze, a partire da salumi, pappardelle al ragù o stracotto di manzo.Il nuovoesalta e amplifica ancor di più queste peculiarità. Le varietà protagoniste questa volta sono Salamino, Maestri e Malbo Gentile, coltivate su terreni ricchi sia di argilla che della cosiddetta “vena di gesso”, una particolare composizione carsica che conferisce freschezza ed eleganza dei profumi. Ne scaturisce un Lambrusco dal tratto aromatico delicatamente fruttato e floreale e con un sorso deciso, corposo, dotato di vibrante freschezza., rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Casali Viticultori, impreziosito da un’etichetta dalla grafica stilizzata che omaggia il lavoro in vigna e l’angolo di Emilia nel quale nasce.Per informazioni: www.casalivini.it