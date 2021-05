£$Ripartiamo dal vino:$£ Franciacorta Docg Dosage Zéro Centinari

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 09:30

C

Franciacorta Docg Dosage Zéro Centinari

Franciacorta Docg Dosage Zéro Centinari

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

è un nuovo marchio nel panorama vitivinicolo lombardo e nazionale. Le uve nascono sulle sponde delche fa parte della riserva della biosfera Unesco della, in un clima ideale per la crescita dei vigneti e su un suolo la cui origine morenica offre una straordinaria ricchezza di minerali aggiunti, fondamentali per costituire la base di una viticoltura di qualità. Con l'acquisizione del marchio la, titolare nelle Marche di Rocca dei Forti, ha confermato l'intento di investire con determinazione in Franciacorta, ampliando e incrementando il percorso verso prodotti di alta gamma dedicati al canale Horeca. Sul mercato sono presenti il Centinari Franciacorta Docg Brut e il Centinari Franciacorta Docg Dosage Zéro.Vino degustato:Prodotto con uve(100%) provenienti da vigneti di natura morenica situati nei comuni di Erbusco, Adro e Cazzago (Bs).e raggruppata in cassette da 18 kg. La pressa viene caricata manualmente, i grappoli sono interi e sempre manualmente viene effettuata la selezione sul nastro. La pressatura è a polmone soffice. Avviene poi la separazione del succo d’uva dalla prima alla seconda selezione. La fermentazione avviene a temperatura controllata. A seguito della preparazione della cuvée si effettua lae successivo affinamento a contatto con i propri lieviti per almeno 18 mesi, seguito da altri 2 mesi dopo la sboccatura. Alla vista il vino ha un perlage molto sottile e abbondante, colore chiaro con riflessi filigranati oro. Il profumo è gentile, ricorda la frutta matura, con piacevoli e appena accennate note di vaniglia, leggero piglio tostato derivante dai lieviti. In bocca è. Ideale in abbinamento a cotolette del lago d’Iseo con pesce persico, insalata di luccio con finocchietto fresco, guancina di maiale con salsa verde, manzo all’olio.Per informazioni: www.centinari.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano