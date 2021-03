£$Ripartiamo dal vino:$£ Lagrein Riserva Sanct Valentin 2018 Cantina San Michele Appiano

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 09:33

Lagrein Riserva Sanct Valentin 2018 Cantina San Michele Appiano

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

a oltre un secolo ladomina con il suo profilo elegante e signorile il cuore del più importante comune vitivinicolo dell’. I terreni che circondano la località alle porte di Bolzano, dove il vino è di casa da oltre 2000 anni, hanno caratteristiche ideali per la produzione di grandi uve che poi vengono trasformate con cura dalla Cantina San Michele Appiano. L’azienda è stata fondata nel 1907 e raccoglie oggi circache ne costituiscono la spina dorsale. La viticoltura è per loro una grande passione tramandata da generazioni. Ciascuna contribuisce con sapere, passione e dedizione ad assicurare che la cantina disponga di uve eccellenti da trasformare e affinare con cura e sensibilità.Vino degustato:La varietà autoctonatrova le migliori condizioni per la produzione di vini di qualità nelle vigne poste sui pendii del comune di Bolzano. Il, che nasce nel 2000, matura per 12 mesi in piccole botti di rovere, a cui seguono ulteriori 6 mesi in botti grandi per renderlo più armonico. Dal carattere robusto, al palato sviluppa una forza poderosa corroborata da un’acidità ben coniugata. Un vino. Alla vista è rosso scuro tendente al nero. Al naso sprigiona aromi complessi di caffè, cacao e frutti di bosco. Al palato è rotondo, potente, cioccolatoso. Accompagna egregiamente sostanziosi piatti di carne come il lombo di bue, piatti a base di selvaggina e anche formaggi stagionati.Per informazioni: www.stmichael.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano