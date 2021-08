Rosa dei Venti e Rajah, vini che raccontano la Sicilia

Le sorelle Clara e Annamaria Sala rappresentano la quarta generazione di un’azienda da sempre al femminile: cominciò la bisnonna Dora che acquistò 130 ha di vigneti e oliveti in un luogo magico.

Clara e Annamaria Sala

Siamo a Mazara del Vallo (Tp) in un ambiente unico, affascinante, all’interno della Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, con le viti che circondano i paesaggistici e faunistici laghetti fino ad arrivare al mare che le influenza con le sue brezze.

Vigneti sul laghetto

Le sorelle Sala contribuiscono al rispetto ambientale attuando tutta la coltivazione in bio ai vigneti in maggioranza autoctoni: Grillo, Catarratto, Zibibbo, Nero d’Avola, un po’ di Frappato, Nerello Mascalese e Damaschino, oltre a Syrah, oramai sicilianizzato, e - novità - il Pinot Nero per fare spumante. Una tenuta essenzialmente pianeggiante, vicina al mare, in cui la raccolta per buona parte è effettuata meccanicamente col pregio di rapidità ed immediatezza. Una produzione di 800mila bottiglie in 18 etichette che si avvale della consulenza di Tonino Guzzo, uno degli enologi siciliani che meglio sa interpretare il territorio.

Annamaria Sala e Tonino Guzzo

Non bastando il bio, da qualche anno si producono vini senza solfiti aggiunti, una tipologia che per la sua maggior naturalità sta avendo grande successo. Da anni massima è la cura all’accoglienza e da poco è iniziato il rinnovamento grafico delle etichette, già premiato in concorsi di settore. Degustiamo un rosé, tipologia di grande ripresa per la sua ecletticità, Rosa dei Venti 2020 Igp Terre Siciliane da Nerello Mascalese, nonché uno dei vini della linea pregiata Cru il Rajah 2020 Doc Sicilia Zibibbo.

Rosa dei Venti

Il Rosa dei Venti, premiato miglior rosato da “Wow!2000”, deriva da una vigna ubicata vicino la cantina. Dopo una macerazione con le bucce fino a 6 ore, sta in acciaio per 5 mesi sulle fecce fini. Colore rosa antico, al naso tanta frutta rossa e bianca e spezie, di grande attraenza; in bocca è perfetto: giusta acidità, buona intensità, rotondo equilibrio, invoglia a berne anche per il suo basso tasso alcolico di 11,5°. Un vino che diventa universale giocando con le temperature. Sono 13mila bottiglie acquistabili a soli 7 euro, un affare.

Rajah

Lo Zibibbo, nome siciliano del Moscato d’Alessandria, è tipicamente famoso a Pantelleria, in realtà gran parte della Sicilia, specie occidentale, lo coltiva con successo. Il Rajah è un cru di una vigna presso la cantina dove vengono selezionati i grappoli migliori; tutta la vinificazione è naturalmente bio come in tutti gli altri vini, affina termocontrollato in acciaio sulle fecce fini per 4 mesi, pochissimi i solfiti aggiunti. Nel calice colore paglierino; all’olfatto un tripudio elegante di rosa, gelsomino, frutto della passione, agrumi, un pizzico di gesso; al palato si riavvertono gli aromi, netti, intensi ma non invadenti, è ben secco con un’acidità che sfocia in mineralità quasi salata, molto lungo diventa un principe con i crostacei e con i molluschi bivalvi. Sono 12mila bottiglie che potete acquistare anche nel sito dell’azienda a 13,50 euro, da non perdere.

Per informazioni: www.gorghitondi.it