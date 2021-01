Ruinart Rosé, l’arte di osare con le pizze gourmet di Ciro Oliva

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 09:33

L

Champagne Ruinart Rosé

Ciro Oliva

a più antica Maison de Champagne vanta, tra le sue eccellenti Cuvée, loche racchiude in sé le due anime principali della Champagne () fondendole in un archetipo ideale: uno Champagne dalla freschezza invidiabile, autentico, limpido, ammaliante, eppure così definito, deciso, strutturato.Le sensazioni che sa offrire Ruinart Rosé sono complesse e armoniche, una piacevolezza definita e lineare: aromi di amarena, fragola, melograno, frutti rossi, agrumi, spezie orientali, zenzero, fumé, invitano a intraprendere un. Il palato è ricco e polposo, finemente acido, elegante, leggermente tannico. Il Rosé di Ruinart ha un’espressione peculiare, splendente, con un finale di ciliegia che rimane a lungo nella memoria gustativa. È unoe dal colore delicato: un rosa granato accompagnato da riflessi aranciati caratterizzano Ruinart Rosé.«Pizza e Ruinart: sembrerà un ossimoro - spiega, senior brand manager Ruinart - ma è indubbiamente il matrimonio perfetto tra opposti che si attraggono. Da un lato la pizza gourmet, che rappresenta la massima espressione italiana dello street food di alta qualità; dall’altro Ruinart Rosé, la cuvée più audace e golosa della più antica Maison de Champagne. La semplicità della pizza incontra il prestigio di Ruinart, brand considerato il gioiello dello Champagne».Proprio sulla base di queste caratteristiche nasce l’idea di un nuovo programma diche abbina l’audace Champagne Ruinart Rosé a quello che è considerato oggi un altro mondo di forte tendenza, la, che rappresenta la massima espressione italiana dello street food di alta qualità. I più grandi maestri pizzaioli hanno creato delle ricette speciali per degustare al meglio le loro pizze gourmet con Ruinart Rosé., proprietario della storica pizzeriaa Napoli, fa parte del prestigioso Ruinart Network. Rappresenta la quarta generazione di una famiglia per la quale “la pizza è il pane quotidiano”. Classe 1992, ammaestra gli ingredienti e presenta la vera pizza napoletana: la pizza che non rinnega la tradizione, anzi, la fonde in abbinamenti a tratti irriverenti, ricercati, sostenendo la filosofia della qualità elevata delle materie prime da utilizzare sulle pizze, senza dimenticare, però le origini popolari dell’alimento. Semplicità, veracità, esaltazione del gusto: questa è l’identità di Ciro, i valori in cui crede e che si ritrovano appieno nelle sue pizze. Intuisce che il prodotto pizza va elevato in termini di qualità/eccellenza, enfatizzato attraverso impasti, farine, materia prima e l’apporto della ricerca, della creatività e della passione a servizio del consumatore finale. Uno dei migliori interpreti della pizza napoletana, è tra i pochissimi pizzaioli che hanno saputo elevare la tradizione della pizza napoletana a livelli di qualità notevoli nel territorio della città capitale mondiale della pizza.Semplicità, veracità ed esaltazione del gusto sono i valori in cui Ciro crede e che trasmette nelle sue meravigliose pizze, da abbinare a un calice di Ruinart Rosé.RICETTE:Per informazioni: www.ruinart.com