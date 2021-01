San Valentino, una festa in rosa a base di gocce e perlage

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 21:03

La Gift Box Goccia Collection dell'Acetaia di Canossa

Calici in alto per San Valentino con Cadelvento Spumante Rosato Brut di Venturini Baldini

ra i pensieri originali per, da segnalare ladell’(Re). Si tratta di un condimento a base diche invecchia per 5 anni in botti di rovere bianco. Un prodotto che ha ottenuto il Superior Taste Award di Bruxelles e che sa esprimere, oltre a un, un valore che è espressione di un territorio. Colore rosa luminoso e limpido, al naso è piacevolmente fruttato, con un, perfetto abbinamento a salumi e. È ideale per condire la verdura e il pesce alla griglia.Disponibile anche la, con una selezione di questo condimento che riprende la qualità del Tradizionale, ma con un invecchiamento più ridotto. Si declina in, di sole uve bianche Malvasia,, da lenta maturazione per 8 anni in legni di varie essenze,, da uve Ancellotta e. Un vero scrigno di sapori.Un’alternativa di grande appeal è rappresentata da un brindisi condi, storica tenuta, nel cuore delle terre di, in provincia di Reggio Emilia , che ospita oltre alla Cantina, un relais appena ristrutturato, una villa del ‘600 e un’antica acetaia.È prodotto dai, vitigno simbolo e interprete d’eccellenza di questa terra. Asciutto e fragrante,e il profumo suadente che, al naso, avvolge con note di rosa canina e di susina matura. Le sfumature rosa cerasuolo brillante conquistano al primo sguardo.Per informazioni: www.acetaiadicanossa.it