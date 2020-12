Strada del Vino Valcalepio, record di associati nel 2020

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 10:33

«N

Le Prugne della California

onostante i mesi di lockdown abbiamo proseguito il nostro lavoro e abbiamo registrato un forte, tutti molto attenti e partecipi quando parliamo di progettualità future». È quanto afferma, segretario della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca. «Chiudiamo il 2020tra soci privati, associazioni ed enti locali: un risultato francamente inaspettato che ci riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo ci pone di fronte a nuove responsabilità che, con grande determinazione, affronteremo nel prossimo futuro».Tutte le azioni portate avanti nel corso dell’anno dalla Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca sono state raccolte nella pubblicazione “”, che contiene anche la mappa con l’elenco degli associati divisi per categorie. Da novembre l’associazione sta inoltre lavorando alla progettazione dei “”, destinati a visitatori e turisti. L’iniziativa è rivolta anche ai non soci e punta a costruire una rete di aziende disponibili ad organizzare visite, momenti di incontro ed esperienze per coloro che vengono a visitare la provincia di Bergamo.«Siamo convinti - spiega Lazzari - che l’tornerà presto ad essere un settore trainante per la nostra economia. C’è grande attenzione al tema dei, dal turismo di vicinato all’ incoming estero , e spesso la degustazione delle nostre tipicità è laper coloro che visitano i nostri territori. Produttori e mondo dell’ospitalità lavorano inper offrire agli utenti finali una proposta ricca, completa e integrata. In quest’ottica risulta decisivo valorizzare anche i luoghi di produzione come realtà non replicabili e fonte di grande attrattiva».Il 2021 ormai alle porte rappresenta dunque un anno di svolta per tutta l’economia, partendo dalle peculiarità dei singoli territori che possono creare le loro sinergie per proporsi in maniera organizzata ai turisti.Per informazioni: www.stradadelvalcalepio.com