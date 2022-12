Tenuta Alzatura a Montefalco, vini eleganti e sostenibili

La Tenuta Alzatura della Maison Cecchi, con la sua posizione, è il luogo ideale per scoprire Montefalco (Pg) e conoscere un territorio con una antichissima tradizione viticola. I suoi vigneti sono suddivisi - a differenze delle altre proprietà Cecchi - in 3 corpi distinti, posizionati nelle zone di Alzatura, Monterone e San Marco. La conduzione agronomica della Tenuta, così come succede anche per le altre proprietà Cecchi, è mirata alla sostenibilità e alla ricerca del minor impatto ambientale possibile. Dal 2019 l’azienda ha dato inizio al processo di conversione biologica che si è completato giusto l’anno scorso.

La filosofia produttiva aziendale è da sempre orientata alla massima conservazione delle caratteristiche e della tipicità delle uve che nascono dai vigneti di questo territorio. L’obiettivo principale è quello di ottenere vini piacevoli, ma al tempo stesso rispettosi del vitigno e del terroir.

Il Montefalco Sagrantino di Tenuta Alzatura

Il fiore all’occhiello della produzione è il Montefalco Sagrantino Docg prodotto da uve Sagrantino 100% coltivate nei vigneti di proprietà. È un vino raffinato e complesso che presenta al naso sentori di mora, prugna, vaniglia, cuoio e caffè. In bocca è strutturato e intenso. C’è poi il Montefalco Rosso Doc, un blend di uve autoctone e internazionali provenienti anch’esse dai vigneti di proprietà. Di struttura ampia, armonica e ben definita, ha aromi di confettura con note di mora e ribes.

Accanto ai 2 tradizionali vini rossi, ecco Aria di Casa Montefalco Bianco Doc, prodotto da uve Trebbiano. Un vino con un buon potenziale di evoluzione, fresco e minerale, che presenta un bouquet complesso di fiori di campo bilanciato da una nota tostata di nocciola. E poi Cortili Montefalco Bianco Doc, che ha esordito sul mercato con la vendemmia 2020. Questa etichetta è un omaggio alla tradizione umbra di piantare Trebbiano Spoletino nei cortili delle case, i luoghi tradizionalmente dedicati alla convivialità. È un vitigno significativo e in linea con la grande attenzione contemporanea a temi quali localismo e territorialità. Non solo, è anche un’uva eccezionalmente resistente ai cambiamenti climatici. Cortili presenta un bouquet fresco di fiori bianchi e in bocca si esprime con una spiccata mineralità e un’acidità ben integrata che garantisce una buona persistenza.

Tenuta Alzatura

loc. Fratta Alzatura 108 - 06036 Montefalco (Pg)

Tel 0742 399435

hospitality@tenuta-alzatura.it