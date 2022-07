Vermentino Doc Maremma Toscana, un rosso vestito da bianco

Parata di stelle dell’enogastronomia al ristorante stella Michelin Iyo di Milano. In abbinamento ai piatti è sfilata la Top Ten del Vermentino Grand Prix 2022. Organizzata dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, la manifestazione, giunta alla terza edizione, vuole promuovere, dal suo territorio, uno dei vini con la crescita più dinamica degli ultimi anni.

Le dieci bottiglie presentate a Milano

Grande personalità

«Il Vermentino Grand Prix è diventato un appuntamento importante per i produttori e per il brand Maremma; anche quest’anno abbiamo avuto la conferma che il Vermentino della denominazione ha una grande personalità, nella versione fresca e di facile beva e in quelle più importanti», ha dichiarato il presidente del Consorzio Francesco Mazzei.

Francesco Mazzei

Crescita costante

«Il Vermentino – ha sottolineato il direttore del Consorzio Luca Pollini – è la terza varietà più coltivata nella provincia di Grosseto. In 16 anni siamo passati da 128 ettari di vigneto a 914, oltre il 10% della superficie vitata in Maremma. E se guardiamo la Toscana del Vermentino, superiamo il 50%. Ci stiamo avvicinando al Cabernet Sauvignon e arriveremo ai 1000 ettari».

Crudo di calamaro, uovo di quaglia

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana è una realtà associativa composta da viticoltori, vinificatori e imbottigliatori: nasce nel 2014 con l’obiettivo di tutelare e promuovere la qualità dei vini della Doc Maremma Toscana, nel rispetto delle norme di produzione previste dal disciplinare. Oggi conta 319 aziende associate per un totale di circa 7 milioni di bottiglie prodotte all’anno.

Calici di Vermentino Doc Maremma Toscana

Rivoluzione in Maremma

«In Maremma è in atto una rivoluzione – ha puntualizzato il presidente Mazzei – Da terra di vini rossi sta diventando terra anche di rossi. Il Vermentino ha un grande appeal ed è un vino molto gastronomico che si declina in espressioni diverse a seconda dei territori. Vogliamo portare la Maremma sempre più in alto con un bianco dalla forte identità. Il Vermentino è un vino rosso vestito da bianco sempre più vinificato in purezza».

Duttilità a tavola

L’alta cucina di Iyo ha evidenziato la duttilità a tavola del Vermentino Doc Maremma Toscana con un intenso panorama di specialità. Da segnalare Stick di gamberi con edamane avvolti in pasta croccante e salsa piccante, Toro, melanzana, goma miso e gelatina di katsuobushi, Crudo di calamaro sfrangiato, uovo di quaglia, caviale Royal Oscietra, verdure croccanti, salsa soba dashi.

Toro, melanzana, goma miso

La Top Ten

La Top Ten ha visto nei calici Acquagiusta 2021 Aquagiusta Wine e i 2020 Leopoldino Fattoria Il Casalone, Burattini Bianco Azienda Guido F. Fendi, Solo Tenuta Dodici, Monnallegra Argentaia, Norcias Colle Petruccio, Matan La Biagiola (presente in tutte le edizioni della Top Ten), Audace Cupirosso, Balbinvs Terenzi, Perlaia Bruni. Vini profumati, sapidi, intensi, in alcuni casi anche austeri, capaci di affrontare l’invecchiamento.

