Vini e oli Principe Corsini sulla piattaforma online Digiwine

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 08:30

Cortevecchia Chianti Classico Riserva Docg

Olio extravergine di oliva Le Corti

Qualità ed eccellenza toscana nella produzione di vino e olio extravergine



Villa Le Corti

el 2019 l’azienda vitivinicolaha introdotto un nuovo modo di vendere e distribuire il suo vino e il suo olio extravergine in Italia senza intermediari con: listino con sconti personalizzati fino al 25%, nessun minimo d’ordine, possibilità di ordinare h24 e 7 giorni su 7 anche da cellullare, spedizioni rapide e sicure in tutta Italia, possibilità di accumulare punti fedeltà da trasformare in ulteriori sconti.Digiwine nasce dalla volontà di, titolare dell’azienda, che spiega così la sua innovativa idea per: «Su Digiwine , wine bar, ristoranti ed enoteche possono ordinare in pochi click quanto e quando vogliono (h24, 7/7), con sconti importanti sul listino. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, Paypal e bonifico. Il nostro team commerciale è sempre disponibile per consigliare e fornire assistenza durante l’acquisto».L’azienda propone anche un, per permettere a tutti coloro che lo desiderano di assaggiare i vini più rappresentativi di Villa Le Corti e Tenuta Marsiliana.(San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze) e(Manciano, in provincia di Grosseto) sono storiche realtà vitivinicole di proprietà della famiglia Corsini sin dal XIV secolo. 70 ettari vitati e 63 destinati agli olivi distribuiti tra il Chianti Classico e la Maremma, condotti seguendo i dettami dell’agricoltura biologica e sostenibile.Visita il sito digiwine.it e registrati gratuitamente per scoprire la realtà Principe Corsini.Per informazioni: principecorsini.com