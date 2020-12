Vini Varvaglione, edizione speciale: l’etichetta diventa una lavagna

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 09:56

P

Le etichette "mute" della linea 12eMezzo con i gessetti per celebrare il Natale in modo creativo

Le Prugne della California

er il Natale 2020, azienda vinicola di Leporano (Ta) propone un’sulla quale ciascuno potrà scrivere il proprio pensiero, il proprio, personalizzando la bottiglia in maniera unica lasciando impresso un testo o un disegno.«Vogliamo dare spazio alle parole - spiega, responsabile marketing dell’azienda di famiglia - vogliamo dare. Il nostro vino da sempre racconta storie d’amore e di famiglia, successi e celebrazioni. Sbocciare con gli amici, con il proprio amore; stappare per brindare a un traguardo raggiunto. È tutto racchiuso in una gestualità che parla di gioia. Oggi vogliamo fare un upgrade e ci piace regalare uno spazio unico, personalizzabile, segreto, che sa di complicità, a chi regalerà uno dei vini della».La nuova etichetta sarà come un foglio bianco, anzi, in questo caso,nera da riempire. «Nella confezione del 12eMezzo abbiamo previsto anche un gessetto bianco per consentire a chi dona o a chi riceve di riempire lo spazio vuoto con un disegno o con una frase», precisa.Laè il risultato di un progetto che ha visto la collaborazione tra Varvaglione1921 e l’Università di Udine che, insieme, hanno lavorato affinché, partendo dai, Primitivo, Negroamaro e Malvasia Bianca, si mettessero in bottiglia vini con il medesimo grado alcolico. Da questo, che si attesta sui 12,5% alc, è derivato anche il nome della linea dei vini interpreti del territorio pugliese 12eMezzo riflette la filosofia della famiglia Varvaglione di utilizzare i tradizionali vitigni autoctoni pugliesi, implementando al contempo un moderno processo di vinificazione. Ciò dà origine ache sono unici nel loro packaging.Per informazioni: www.varvaglione.com