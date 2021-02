Il vino per 47 ristoratori diventa simbolo di speranza

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 09:30

“9x9=47. Pacco solidale per la ripartenza” in mezzo alle vigne

La famiglia Di Camillo della Tenuta I Fauri

Il progetto per risollevarsi simbolicamente da questo periodo di incertezza

I fratelli Pascal e Arcangelo Tinari del ristorante Villa Maiella di Guardiagrele (Ch)

Luigi e Valentina Di Camillo - Tenuta i Fauri Abruzzo DOC Pecorino (Abruzzo) – ideatori e coordinatori del progetto

Paolo Bertani, Leonardo Di Vincenzo, Alfredo Colangelo, Manfredi La Barbera, Marianna Pastore, Loreto Lamolinara, Michael Opalenski - Masseria La Cattiva “Riposata” vino Rosso (Puglia)

Davide Fasolini e Pierpaolo Di Franco – Dirupi Grumello Riserva Valtellina Superiore Docg (Lombardia)

Alessandro e Felicia Palombo - Luiano Chianti Classico DOCG (Toscana)

Marco Cirese - Noelia Ricci “Il Sangiovese” Predappio Romagna Dop (Emilia-Romagna)

Luca Baccarelli - Cantina Roccafiore “Fiorfiore” Umbria Grechetto Igp (Umbria)

Alessandra Quarta – Sanpaolo Claudio Quarta “Totó Rosso” Campania Igp (Campania)

Diletta Tonello - Tonello “ioTeti” Lessini Durello metodo Classico (Veneto)

Rocco Vallorani - Vigneti Vallorani “Polisia” Piceno Superiore Dop (Marche)

giovani aziende, 9 bottiglie di vino, 47e un’immagine forte e carica di speranza: una vite sradicata e piegata, legata saldamente da tanti fili rossi ad una struttura metallica. È questo il contenuto di “9x9=47.per la ripartenza”, un’iniziativa che vuole iniettare un po’ di fiducia al settore della“Sebbene sferzati da venti impetuosi siamo già pronti a ricominciare, tra i più colpiti in questi mesi, coloro che contribuiscono a dare valore ai. Un gesto per far sentire la nostra vicinanza”. Questo si legge nella lettera che accompagna lacontenente le 9provenienti dalle cantine degli autori dell’iniziativa, consegnata nelle mani dei ristoratori.Un anno, il 2020, che ci ha privati del piacere e della gioia di sedere nei nostri ristoranti preferiti, tuttora nell’di ciò che potrà accadere, ma senza abbandonarci allo sconforto, nutriamo la speranza che al più presto si potrà tornare a lavorare con impegno e dedizione.Da qui l’idea di regalare a 47 ristoratori sparsi in tutta Italia, scegliendo tra tutti quelli localizzati nelle province più piccole e disagiate a causa del lockdown, 9 bottiglie di vino, le più rappresentative di ciascuna delle 9 aziende, inserite in una scatola a forma di cubo, simbolo di pienezza,e stabilità.«Di questi stessi valori - commentano i giovani produttori - abbiamo ora bisogno più di sempre, dopo un 2020 terribilmente brutto e un 2021 ancora pieno di incertezze». Ed è per questo che al cubo è stata associata una, simbolo di vita, di adattamento, di resilienza. Un pacco solidale, che porta con sé un auspicio di: soltanto uniti vignaioli e ristoratori si può ripartire.I giovani produttori partecipanti all’iniziativa “9x9=47. Pacco solidale per la ripartenza” sono: