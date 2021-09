Emozioni dal Mondo, un "Premio della Stampa" in memoria di Roberto Vitali

Il Concorso internazionale «Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme», in programma a Bergamo dal 14 al 16 ottobre prossimi, dedicherà il Premio della Stampa a Roberto Vitali, giornalista enogastronomico scomparso lo scorso novembre. Insieme ad Alberto Lupini ha fondato la nostra testata, con il nome di Bergamo a Tavola, poi diventata Lombardia a Tavola e in seguito Italia a Tavola.



Roberto Vitali ha ricoperto il ruolo di direttore dal 1986 al 2001, e successivamente ha continuato a collaborare come editorialista. «Ci è sembrato giusto e doveroso dedicare un momento del concorso internazionale al nostro Roberto Vitali - commenta Emanuele Medolago Albani, presidente del Consorzio di Tutela del Valcalepio - per decenni ha svolto con grande dedizione la sua professione giornalistica, dedicando tutta la sua vita alla promozione dell’enogastronomia».

Roberto Vitali

I premi del concorso

Oltre ai riconoscimenti di Gran Medaglia, Oro, Argento e Bronzo, assegnati in base ai voti delle giurie tecniche, la 17ª edizione della manifestazione ha previsto anche un premio della stampa intitolato a Roberto Vitali, che si basa sul conteggio dei voti raccolti dai giurati appartenenti alla categoria giornalisti e divulgatori.





Durante il concorso internazionale, organizzato dall’associazione Vignaioli Bergamaschi, in collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio, con il patrocinio dell’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (Oiv) e con la collaborazione scientifica del Centro Studi Assaggiatori di Brescia, sarà protagonista il taglio bordolese, da cui nasce anche il Valcalepio rosso Doc, ricavato dal blend di uve Merlot e Cabernet.



Il concorso è diventato un punto di riferimento per il mondo dell’enologia, con più di 200 campioni raccolti da tutti i continenti, dall’Australia al Canada, dal Cile al Sudafrica, ma anche da Israele, Repubblica Ceca, Moldavia, Serbia, Croazia, Francia e Germania.

Lo spirito del concorso

«Emozioni dal Mondo è diventato negli anni un appuntamento irrinunciabile per coloro che vogliono degustare Cabernet e Merlot provenienti da tutto il mondo - fa presente Sergio Cantoni, ideatore della manifestazione -. Durante l’evento ospitiamo giornalisti provenienti da tante regioni italiane, ma anche da paesi stranieri e nei 17 anni di concorso abbiamo sempre presentato le novità del settore. Ad ottobre organizzeremo un focus sulla produzione di vini biologici, sui quali si sta registrando un grande interesse da parte degli addetti ai lavori, ma anche dei consumatori».