ShowRUM, Bologna risponde presente al debutto come nuova location

ShowRUM 2024 ha debuttato a Bologna il 6 e 7 ottobre presso il Binario Centrale -Spazio DumBO, mantenendo lo stesso entusiasmo e affluenza delle edizioni precedenti a Roma. Con 2700 accessi, di cui 1000 riservati agli operatori di settore, l'evento si conferma un riferimento nazionale e internazionale per il mercato del rum.

Bologna ha ospitato per la prima volta ShowRUM

Un nuovo inizio per ShowRUM a Bologna

Il cambio di sede ha dimostrato il potenziale di Bologna come nuova casa per il festival, con una partecipazione equilibrata tra consumatori e professionisti del settore. La manifestazione ha accolto 58 brand in esposizione, quattro aree bar tematiche e un'intera area dedicata al Brasile. Le sette masterclass proposte tra domenica e lunedì, con 45 posti ciascuna, hanno registrato il tutto esaurito, testimoniando l’interesse dei partecipanti per la formazione e l’approfondimento nel settore del rum.

ShowRUM ha fatto registrare 2.700 accessi

Il nuovo format serale "Drink Around" ha coinvolto otto locali bolognesi, riscuotendo un grande successo in termini di affluenza e visibilità. Un format efficace che ha contribuito a consolidare l’evento. Leonardo Pinto, fondatore e direttore della rassegna, ha dichiarato: «Bologna ha superato ogni aspettativa, mostrando un enorme potenziale per lo sviluppo futuro del festival. Abbiamo lanciato uno ShowRUM 2.0, un’evoluzione rispetto a quanto fatto finora».

ShowRUM, i premiati

Ecco l’elenco dei premiati durante la decima edizione di ShowRUM