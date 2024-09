ShowRUM 2024: il festival dei distillati da canna da zucchero approda a Bologna

Giunto alla sua decima edizione, ShowRUM - Italian Rum Festival, si conferma uno degli eventi di riferimento per il settore del rum e della cachaça in Italia. L'edizione 2024 si terrà per la prima volta a Bologna, presso lo Spazio Dumbo - Binario Centrale, il 6 e 7 ottobre. La manifestazione, diretta da Leonardo Pinto, esperto di rum a livello internazionale, si pone come piattaforma ideale per produttori, professionisti e appassionati, offrendo un programma ricco di degustazioni, masterclass e approfondimenti.

ShowRUM torna con la decima edizione il 6 e 7 ottobre

ShowRUM, l'edizione 2024

Il festival si distingue per il suo carattere internazionale, grazie alla partecipazione di numerosi produttori di rum e cachaça. Tra i momenti salienti dell'evento, la ShowRUM Tasting Competition (STC), competizione in cui un gruppo di esperti valuta alla cieca i distillati partecipanti, suddividendoli per tipologia di alambicco, invecchiamento e materia prima. Inoltre, verrà assegnato il prestigioso riconoscimento ShowRUM Taster of the Year, in memoria di Silvano Samaroli. Quest'anno la giuria vedrà l'ingresso di tre nuovi membri, distintisi durante il percorso formativo del Rum Master: Mirko Masini, Enrico Palazzi e Diego Capovilla.

Il festival si distingue per il suo carattere internazionale

Come sottolinea Pinto, fondatore e direttore del festival, questa edizione rappresenta «non solo un cambio di sede, ma un vero e proprio nuovo inizio». La manifestazione si arricchisce di nuove collaborazioni e formati, con l'obiettivo di mantenere ShowRUM in linea con l'evoluzione del mercato e di continuare a offrire un evento all'avanguardia per professionisti e appassionati.

ShowRUM, masterclass e novità

La proposta formativa del festival è arricchita da masterclass gratuite che permetteranno ai partecipanti di approfondire vari aspetti legati alla produzione e degustazione del rum. Tra le novità di quest'anno spicca un'area tematica interamente dedicata alla cachaça brasiliana, con degustazioni e masterclass curate da Marco Graziano. Oltre a questa, sotto la supervisione di Paolo Sanna, saranno presenti tre aree cocktail dedicate alla miscelazione con il rum: un Tiki Bar, un Tropical Bar e uno Speakeasy Bar, ognuno con proposte uniche per esaltare le diverse anime del rum.

La proposta formativa del festival è arricchita da masterclass gratuite

Per rendere omaggio al mondo del rum anche al di fuori del festival, ShowRUM propone il Drink Around, un tour nei migliori cocktail bar di Bologna durante le serate del 5, 6 e 7 ottobre. Ogni tappa sarà caratterizzata da eventi esclusivi con ospiti d'eccezione del panorama della mixology, permettendo al pubblico di scoprire nuove interpretazioni del rum nei cocktail.

ShowRUM, gli appuntamenti con le guest