Sotheby's, è record di vendite di vino e liquori all'asta nel 2023

Sotheby's ha annunciato di aver raggiunto un nuovo record nelle vendite globali di vino e liquori all'asta nel 2023, con un totale di 159 milioni di dollari, superando di un milione il risultato dell'anno precedente. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui la casa d'aste britannica registra un record nelle vendite all'asta di vini e liquori, nonostante dati separati mostrino un calo dei prezzi dei vini pregiati nel mercato secondario negli ultimi 12 mesi. Inoltre, il numero di lotti offerti all'asta nel 2023 è aumentato del 17% rispetto all'anno precedente.

Sotheby's batte il record per il terzo anno consecutivo: vendite di vino e liquori alle stelle nel 2023

«Abbiamo venduto lo stesso valore di vini e liquori in una settimana straordinaria del 2023, che in tutto il 2013» ha dichiarato Nick Pegna, diventato lo scorso anno responsabile globale del settore vini e liquori di Sotheby's, succedendo a Jamie Ritchie.

I vini più venduti all'asta da Sotheby's nel 2023

Nella classifica dei produttori di vino più venduti per valore totale delle aste nel 2023, la maison di Champagne Krug è entrata per la prima volta nella top 10. Questa la classifica dei primi 10 produttori di vino di Sotheby's per vendite totali all'asta nel 2023:

Hospices de Beaune: 25 milioni di dollari di vendite totali (17% del totale delle aste di vino) Domaine de la Romanée-Conti: 21 milioni di dollari (13%) Domaine Leroy & d'Auvenay: 11 milioni di dollari (7%) Petrus: 6 milioni di dollari (4%) Domaine Armand Rousseau: 5 milioni di dollari (3%) Krug: 2 milioni di dollari (1%) Château Lafite Rothschild: 2 milioni di dollari (1%) Château Mouton Rothschild: 2 milioni di dollari (1%) Château Latour: 2 milioni di dollari (1%) Château Haut-Brion: 1,5 milioni di dollari (1%)

Anche le vendite di liquori di Sotheby's, guidate da whisky rari, sono cresciute in modo significativo, raggiungendo i 33 milioni nel 2023, a fronte dei 31 milioni del 2022 e dei 4 milioni del 2017.

Sotheby's: gli acquirenti puntano su vini ben valutati e rari

Inoltre, diversi indicatori chiave mostrano che i prezzi dei vini pregiati sono diminuiti nel mercato secondario negli ultimi 12 mesi, con segnalazioni di scambi più tranquilli. Liv-ex, un mercato globale per il commercio, ha dichiarato questo mese che il suo indice Liv-ex 100 è aumentato di valore dello 0,4% a marzo, il primo aumento mensile da un anno. Tuttavia, l'indice è ancora in calo del 14% in termini di valore su un periodo di 12 mesi. Nick Pegna di Sotheby's ha dichiarato a Decanter alla fine dello scorso anno che il gruppo ha registrato un continuo forte interesse degli acquirenti per i lotti d'asta che "sembrano ben valutati", con alcuni vini che hanno attirato l'attenzione anche per la loro rarità sul mercato.