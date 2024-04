5StarWines, 884 vini premiati. Best Italian Wine all'Agricola Gian Piero Marrone

Il trofeo 5StarWines & Wine Without Walls, giunto quest’anno all’ottava edizione, ha annunciato gli 884 vini e i 20 vincitori su oltre 2.300 i vini che hanno partecipato alla degustazione di Veronafiere, una delle selezioni di vini più prestigiose d’Italia. La cantina canadese Magnotta Winery Corp vince il titolo di “Winery of the Year – Grand Vinitaly”. Mentre il titolo di miglior vino va all’Agricola Gian Piero Marrone di La Morra (Cn). Il premio “Best wine without walls winery” va all’azienda Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco di Castiglion Fibocchi (Ar) che ha conquistato il massimo dei voti.

I premi sono stati comunicati dopo tre giorni di degustazioni alla cieca guidate da Stevie Kim e dai capi delle commissioni Master of Wine Andrea Lonardi, Daniele Cernilli, Pedro Ballesteros, Robert Joseph e Bernard Burtschy. Durante Vinitaly, il 16 aprile alle ore 16, si terrà una masterclass con i 6 vini “Top Scorer” selezionati per il 5StarWines – the Book 2025.

I premi speciali

Winery Of The Year – Grand Vinitaly

Magnotta Winery Corp

Best Italian Wine – Banco Bpm

Agricola Gian Piero Marrone – Barolo Docg Bussia 2019 97

Best White Wine

Silvio Carta – Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2004 96

Best Rosé Wine

Cantina Tollo – Cerasuolo d’Abruzzo Dop Deìvaì 2022 93

Best Red Wine

Mauro Molino – Barolo Docg Conca 2020 96

Best Semi-Sparkling Wine

Cantina Sociale di Gualtieri – Reggiano Doc Lambrusco Frizzante Secco Il Ligabue 2023 93

Best Sparkling Wine

Azienda Agricola Tenuta Degli Angeli – Vsq Brut Metodo Classico Degli Angeli 2018 95

Best Sweet Wine

Magnotta Winery – Niagara Peninsula Vqa Vidal Icewine Limited Edition 2021 95

Best Wine Distributed By Partesa

Cantine Spinelli – Trebbiano D’Abruzzo Doc Stagioni del Vino 2021 93

Wine Without Walls section

Best Wine Without Walls Winery

Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco

Best Biodynamic White Wine

La Cappuccina – Soave Doc San Brizio 2022 92

Best Biodynamic Sparkling Wine

Ager Patris – Asolo Prosecco Docg Superiore Spumante Dosaggio Zero Sui Lieviti Vino Biologico 2022 92

Best Biodynamic Sweet Wine

Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo FrancoVin Santo Del Chianti Doc Occhio Di Pernice Riserva Vino Biologico 2015 96

Best Organic White Wine

Feudo Maccari – Animaetnea – Etna Doc Bianco Vino Biologico Animalucente 2022 95

Best Organic Rosé Wine

Senatore Vini – Cirò Dop Rosato Vino Biologico Puntalice 2023 92

Best Organic Red Wine

Colomba Bianca – Sicilia Doc Nero D’Avola Vino Biologico Resilience 2022 95

Best Organic Semi-Sparkling Wine

Cantine Riunite & Civ – Righi – Pignoletto Doc Frizzante Secco Vino Biologico N.V. 92

Best Organic Sparkling Wine

Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco – Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Extra Brut Millesimato Vino Biologico Cuvée n° 2 2016 94

Best Organic Sweet Wine