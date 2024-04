Anteprima del Timorasso: l'annata 2022 fresca e vivace

La quarta edizione di Derthona Due.Zero nella storica sede del Museo Orsi di Tortona (Al), l’appuntamento giunto alla sua quarta edizione e organizzato dal Consorzio tutela Vini Colli Tortonesi per valorizzare e diffondere la conoscenza del vino bianco ottenuto dal vitigno Timorasso, ha visto protagonista l’annata 2022. Una stagione per qualche verso estrema a causa delle temperature elevate, anche sopra i 35 gradi. Vendemmia tra le più anticipate per il territorio, iniziata già a fine agosto. Per l’occasione sono state presentate due ricerche scientifiche che hanno svelato la complessità sensoriale dei vini ottenuti dal vitigno Timorasso.

I vigneti di Timorasso

I risultati sulle ricerche del vitigno Timorasso

Monica Laureati, docente di Analisi Sensoriale all’Università degli Studi di Milano, con un intervento dal titolo: “Sulla identità sensoriale del vino Timorasso (Derthona)” ha illustrato l’incredibile ricchezza aromatica che questa varietà si porta in dote grazie ai risultati di un’approfondita ricerca che per la prima volta ha indagato le sue peculiarità aromatiche.

Maria Alessandra Paissoni, dell’Università di Torino, ha invece mostrato i risultati di una ricerca dal titolo “Aspetti chimici e sensoriali sull’aroma dei vini a base Timorasso dell’ultimo decennio”, condotta in collaborazione con Hochschule Geisenheim University, che ha indagato il profilo chimico-fisico di una serie di vini Timorasso dal 2015 al 2021 per la determinazione delle sensazioni volatili.

Timorasso, il vitigno dei Colli Torinesi

Oggi, il Timorasso occupa 400 dei 1280 ettari vitati nei Colli Tortonesi, con una produzione complessiva di poco più di un milione di bottiglie e l’ambizione di crescere ancora. Un territorio molto vasto con 47 comuni e 6 valli. Il disciplinare prevede rese sotto i 75 quintali a ettaro, un anno di affinamento per il Derthona, tre per la Riserva, e chi non vuole aspettare può chiamarlo Piccolo Derthona. E la bottiglia non può pesare più di 600 grammi.

Come è l’annata 2022 del Timorasso

In generale l’annata 2022 si è presentata fresca e vivace, note fruttate (agrumi e frutti a polpa gialla) e floreali con note di erbe officinali. Acidità e sapidità ben presenti. La versione 2021 inizia a rivelare il fattore tempo che gioca a favore del vitigno sviluppando toni di più complessi.

L'ateprima 2024 del Timorasso

Museo Orsi di Tortona, 50 produttori di Timorasso

La storica sede del Museo Orsi di Tortona ha ospitato una grande banco di assaggio di oltre 50 produttori tra cui la partecipazione di un produttore di Timorasso in terra Ucraina, la cantina Beykush, sulle sponde del Mar Nero. Infine, la nomina dell’Ambasciatore del Derthona 2024 conferito a tre ristoranti che valorizzano il Derthona nelle loro selezioni di vini: Anna Ghisolfi e Cavallino a Tortona e Foresteria La Merlina a Dernice.