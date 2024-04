Al marchese Piero Antinori il premio “Grandi Cru d'Italia”

Il Comitato Grandi Cru d’Italia ha celebrato il suo primo presidente, Piero Antinori, presidente onorario di Marchesi Antinori, con un tributo di lodi e riconoscenza per quanto realizzato per tutto il settore del vino italiano. Il tradizionale evento si è svolto al Teatro Ristori di Verona, in occasione di Vinitaly per onorare i grandi vini che rappresentano l'eccellenza della produzione enologica italiana.

Piero Antinori, presidente onorario di Marchesi Antinori

Quasi trecento ospiti, tra giornalisti e operatori nazionali e internazionali, istituzioni accolti da Valentina Argiolas, Presidente, e da Paolo Panerai, vicepresidente esecutivo del Comitato Grandi Cru d’Italia che riunisce i produttori più rappresentativi dell’eccellenza vinicola del Paese, che da almeno 20 anni producono vini con i più alti rating risultanti dall’incrocio delle principali e più autorevoli guide e riviste italiane e straniere.

Comitato Grandi Cru, il tributo ad Piero Antinori

Focus di questa diciottesima edizione, il Tributo di lodi e riconoscenza per celebrare il marchese Piero Antinori, presidente onorario di Marchesi Antinori e già primo presidente del Comitato Grandi Cru d’Italia. Figura di riferimento per il mondo del vino, Piero Antinori ha rivoluzionato il panorama vinicolo internazionale nel rispetto delle tradizioni e con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Guidato dalle domande di Luciano Ferraro, vicedirettore, Corriere della Sera; di Jeannie Cho Lee, Founder, Asian Palate e di Jancis Robinson, Founder, JancisRobinson.com e Wine Correspondent, Financial Times ha esplorato la sua storia dalla nascita della cantina nel Rinascimento, alla rivoluzione provocata e affrontata negli ultimi decenni del Novecento, allo sbarco in America e alle sfide future.

Il vino secondo Piero Antinori

«Di questi quasi 56 anni di lavoro, la cosa di cui sono più orgoglioso è la trasformazione della nostra azienda. Oggi siamo diventati un’azienda agricola al 100%. Tutti i nostri vini sono prodotti da uve dei nostri vigneti. È stata una trasformazione molto impegnativa, non solo da un punto di vista finanziario, ma a livello personale e che ha visto coinvolti tutti i nostri collaboratori», ha condiviso il marchese Antinori.

Interrogato su che consiglio darebbe al suo giovane sé: «Darei il consiglio che mi diede mio padre. Per diventare un buon imprenditore ci vogliono competenza, coraggio e modestia. Aggiungerei una grande passione per quello che si fa e per il prodotto che si produce». Sollecitato sulle esperienze fuori dall’Italia, ha detto: «Da molto tempo sono convinto che poter avere un’esperienza diretta, fuori dall’Italia, dia un valore aggiunto all’azienda, un vantaggio competitivo e consenta di capire meglio la realtà internazionale e i mercati. In Napa Valley abbiamo iniziato a operare nel 1985, acquisendone la totalità negli anni. Siamo l’unica azienda vinicola italiana in quella zona, ormai considerata tra le migliori del mondo per produrre grandi vini. Questo ci dà una responsabilità, ma è anche un motivo per noi di grande orgoglio».

Valentina Argiolas e Paolo Panerai, a nome di tutti i soci, hanno consegnato al marchese Antinori il Premio Grandi Cru d’Italia come segno di stima e gratitudine per l’ispirazione e l’esempio dato a tutto il comparto vinicolo italiano.