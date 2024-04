Ditirambo: la prima grappa armonizzata firmata Distillerie Berta e Peppe Vessicchio

La nuova grappa invecchiata a tiratura limitata Ditirambo, frutto della collaborazione tra le Distillerie Berta e Innova Veris, progetto del Maestro Peppe Vessicchio e di Andrea Rizzoli, è stata presentata in anteprima assoluta a Vinitaly 2024. Questo liquido pregiato incarna l'armonia tra slancio creativo e melodiosa pienezza, offrendo un'esperienza circolare di piacere sensoriale.

Chicco Berta e Beppe Vessicchio

La Ditirambo è la prima grappa al mondo ad essere sottoposta a un innovativo trattamento basato sulla musica armonico-naturale, creata con maestria dal Maestro Vessicchio.

SoloPerGian Armonizzata: il dolce incontro tra musica e grappa

Questa tecnica, applicata a una selezione di grappa SoloPerGian delle Distillerie Berta, invecchiata per 8 anni in botte grande e per ulteriori 2 anni in due botti da 100 litri, dona alla bevanda una profondità e una complessità uniche. Basta appena 20 minuti di armonizzazione in botte per trasformare permanentemente il prodotto, elevando i suoi profumi e la sua ricchezza sensoriale.

Il progetto - nonché l’amicizia tra la famiglia Berta e Peppe Vessicchio - ha inizio a Vinitaly 2022 e si concretizza l’anno successivo, con la prima catasta di botti di SoloPerGian armonizzate attraverso le polifonie del Maestro. È quest’ultimo a credere da molti anni nelle potenzialità e negli effetti della musica armonico-naturale.

Ditirambo: la grappa armonizzata con la musica di Mozart

Partendo dagli studi sull’effetto Mozart, il Maestro ha infatti ideato il metodo Freeman (Frequenze e Musica Armonica Naturale), secondo il quale le vibrazioni prodotte dalla musica, veicolate dall’acqua, entrano in empatia con le molecole, ricombinando la materia in maniera armonica e permanente.

La grappa Ditirambo

La tecnica dell’armonizzazione ha già prodotto risultati tangibili sul vino e su una vasta gamma di ortaggi in serra, apportando sensibili migliorie. La grappa Ditirambo verrà prodotta in circa 600 esemplari con bottiglia firmata dal Maestro Peppe Vessicchio e messa in commercio nell’autunno 2024.

«Il legame tra la musica e le Distillerie Berta è molto forte», afferma il Presidente delle Distillerie Berta Chicco Berta. «Da anni le nostre cantine sono famose per custodire barrique e tonneaux di rovere cullate dalla musica classica 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’incontro con il Maestro Peppe Vessicchio è stato importante e il progetto che ne è nato ci riempie di orgoglio».

Vitigno e provenienza della vinaccia: Selezione Berta

Sistema di Distillazione: Discontinuo

Legni utilizzati: Botti da 1200 litri per otto anni e barili da 100 litri per due anni

Capacita bottiglie: Cl. 70

Gradazione: 43% vol.