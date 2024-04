Alghero capitale del vino: “Concours Mondial de Bruxelles” e “Alguer Wine Week”

Il Concours Mondial de Bruxelles, ormai arrivato alla XXXI edizione, negli anni è diventato così imponente, oltre che autorevole, che è stato costretto a dividersi in quattro. Le sezioni sono: "Vini bianchi e rossi" che sarà in Messico dal 7 al 9 giugno, "Vini dolci e fortificati" a Bruxelles dal 30 settembre al 2 ottobre, "Vini rosati" che si è tenuto a Spalato in Croazia dal 20 al 22 marzo ed infine per i "Vini effervescenti" appuntamento dal 2 al 7 luglio ad Alghero in Sardegna. Il Concours affiancherà la manifestazione “Alguer Wine Week - Setmana del Vì” nella città sardo-catalana per un grande evento annuale per promuovere le eccellenze enologiche e gli straordinari prodotti agroalimentari del territorio insieme all'ambiente e alla cultura. Il Concours completerà, col suo valore mondiale, la cultura enologica, tra esposizioni, degustazioni, spettacoli; sarà quindi una settimana pronta a celebrare l'amore per il vino e valorizzare la produzione enologica della Sardegna.

Concours Mondial de Bruxelles, la sessione “Vini effervescenti” si terrà in Sardegna

“Concours Mondial de Bruxelles” e “Alguer Wine Week”: un'occasione per la Sardegna del vino

L'appuntamento è stato presentato a Verona, nel corso del Vinitaly 2024, durante una gremita conferenza stampa a cui hanno partecipato Karin Meriot, ambasciatrice per l'Italia del Concours Mondial de Bruxelles, Mario Peretto, presidente Consorzio Alghero Doc, Francesco Carboni, presidente Promo Camera Sassari, Mario Conoci, sindaco di Alghero, Antonio Furesi, presidente Ais Sardegna, e Giovanni Pinna, vicepresidente Consorzio Alghero Doc. «Abbiamo scelto un palcoscenico prestigioso come quello del Vinitaly perché crediamo che il Concours Mondial de Bruxelles nella sua edizione sarda e l'Alguer Wine Week siano due eventi di grande importanza a livello nazionale e internazionale» sottolineano dall'organizzazione. «Questo appuntamento è una straordinaria occasione per tutta la Sardegna del vino e, in generale, per la nostra isola intera».

La Sardegna vuole affermarsi sempre più come isola del vino

Per Mario Peretto, presidente del Consorzio Alghero Doc, «la Sardegna vuole affermarsi sempre più come isola del vino su scala nazionale e internazionale: ospitare un evento di caratura mondiale come il Concours Mondial de Bruxelles è una straordinaria opportunità per l'intero reparto sardo». «La nostra regione è stata selezionata per ospitare la sessione dedicata agli spumanti e frizzanti del Concours Mondial de Bruxelles e coinvolgerà più commissioni composte da giornalisti, buyer, esperti e influencer, che esploreranno e racconteranno la loro esperienza nell'affascinante isola, immergendosi nei suoi paesaggi e nelle rinomate produzioni di vino. In concomitanza lanceremo la prima edizione dell'Alguer Wine Week, un'iniziativa dedicata alla Sardegna intera, che offrirà una serie di eventi e degustazioni dedicati al vino, permettendo agli appassionati di immergersi completamente nell'atmosfera del concorso.