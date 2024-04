Caffo 1915: ritorno al futuro con il gusto classico dell'Amaro Sprint

Gruppo Caffo 1915 ha partecipato a Vinitaly, tra le più importanti manifestazioni al mondo dedicate al settore vinicolo, con le sue ultime grandi novità, tra cui il ritorno del primo amaro Caffo: L'Amaro Sprint.

L'Amaro Sprint

«Mai come quest’anno, la nostra partecipazione a Vinitaly rappresenta una grande occasione per consolidare la leadership di mercato e il ruolo di “Specialista degli Amari”, un titolo che sottolinea la nostra vasta proposta di amari unica per storicità, provenienza, gusto e qualità che quest’anno, si arricchisce di un grande prodotto: Amaro Sprint che torna sul mercato, oggi come allora, con la stessa ricetta e la stessa etichetta originale degli anni Sessanta», annuncia Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Amaro Sprint: un classico che rinasce

L’Amaro Sprint, ispirato dalla determinazione e dalla forza di volontà della generazione del dopoguerra, fu inventato dal giovane e intraprendente Pippo Caffo, attuale presidente di Gruppo Caffo 1915, insieme a suo padre Sebastiano. Amaro Sprint rappresenta lo spirito della corsa verso il successo, un preludio a quello che è oggi il Gruppo.

Ricorda Pippo Caffo: «Erano anni di grande rilancio e gli amari stavano conquistando il gusto degli italiani, un po’ come sta succedendo ora che gli amari stanno vivendo una nuova giovinezza. Allora, nei locali alla moda e nei bar affollati, Amaro Sprint divenne un simbolo dell’Italia moderna e dinamica. E così, mentre cercavamo tra i documenti dell’epoca le originali ricette e altro materiale su Amaro Sprint, abbiamo ritrovato una mia vecchia foto di quel periodo con un simbolo di quegli anni: la famosa Lancia Appia e abbiamo capito subito che doveva diventare l’emblema del rilancio del prodotto e dei mitici anni Sessanta».

Amaro Sprint: reloaded edition con la ricetta originale del 1964

«Questa è una reloaded edition con l'etichetta originale degli anni '60 - prosegue Nuccio Caffo - con la frase “nella corsa verso il successo una sosta per tenersi in forma”, quindi un buon augurio per quello che sarebbe avvenuto negli anni a seguire. Eravamo negli anni del boom. E quella dell'Amaro Sprint è un'idea legata proprio a questo boom economico e alla voglia di emergere dell'Italia nel dopoguerra. Questa mentalità ha portato da subito un grande successo a questo prodotto perché trasmetteva la stessa positività».

Pippo e Nuccio Caffo

«Nel corso degli ultimi sessant'anni, questo grande amaro, è stato “oscurato” dal successo del fratello minore, il Vecchio Amaro del Capo, che nasce qualche anno dopo e che è diventato poi l'amaro più bevuto in Italia. Naturalmente, l'azienda si è concentrata maggiormente su quest'ultimo e di conseguenza c'è stata sempre meno attenzione verso l'Amaro Sprint. Quand'ero ragazzino ricordo che già se ne facevano solo 200/300 litri l'anno per accontentare giusto qualche amatore anziano, ma successivamente è andato praticamente a sparire. E pensando al fatto che erano passati sessant'anni, lo stesso periodo da quando mio padre ha iniziato a lavorare in azienda insieme al nonno, ci siamo detti perché non riproporlo? Ma non come era già stato fatto negli anni, con nuove formule. Abbiamo deciso di farlo com'era nel 1964».

L'Amaro Sprint con l'etichetta degli anni '60

Nonstante questo ritorno alla ricetta originale, l'Amaro Sprint è un prodotto che sembra assolutamente attuale oggi, «A Vinitaly - continua Nuccio Caffo - l'abbiamo messo solo in assaggio, non è in vendita, ma sono state molte le persone a chiedere dove lo potessero trovare, e altrettanti i commenti positivi. Abbiamo ripescato nel nostro archivio di oltre 2000 ricette quella che secondo noi è la ricetta giusta per i tempi di oggi, è il momento giusto per farlo ritornare sul mercato e sono sicuro che ci darà soddisfazione».

Caffo 1915: dai classici intramontabili alle nuove proposte

In qualità di “Specialista degli Amari” Gruppo Caffo 1915 ha partecipato a Vinitaly con la sua ampia gamma di prodotti premium a partire da Vecchio Amaro del Capo, l’amaro più venduto in Italia. Con le sue ventinove botaniche, servito a -20°C, è il più amato dagli italiani che lo apprezzano anche nella versione Red Hot Edition al peperoncino piccante di Calabria; Vecchio Amaro del Capo Riserva Centenario è un raro liquore da meditazione, prodotto in quantità limitata.

Il Vecchio Amaro del Capo, anche nelle versioni Red Hot Edition e Riserva del Centenario

La proposta amari comprende l’internazionale Petrus Boonekamp, il padre di tutti gli amari creato in Olanda nel 1777 dall’omonimo liquorista Petrus e Ferro China Bisleri, il liquore amaro aperitivo di fama mondiale, a base di citrato di ferro e china, realizzato dal garibaldino Felice Bisleri nel 188; Elisir Borsci S. Marzano, nato nel 1840, è il liquore in commercio più antico del Sud Italia; Elisir Borsci S.Marzano Riserva è un prodotto importante da meditazione a base di rhum invecchiato oltre otto anni; infine, abbiamo Amaro Santa Maria al Monte, specialità ultracentenaria realizzata secondo l'antica formula originale dell’omonimo Convento e naturalmente, il nuovo e storico Amaro Sprint.

L'Amaro Sprint di affianca agli altri numerosi prodotti di Caffo. «Sono un centinaio ormai - commenta Nuccio Caffo - Tra i più noti, a parte il Vecchio Amaro del Capo, che è il più conosciuto e che fa maggiore volume, ci siamo specializzati negli amari, acquisendo anche dei brand storici come il Petrus Boonekamp, il Borsci San Marzano, il Ferro China Bisleri o l'amaro di Santa Maria al Monte, quello che beveva il re Italia. Dopo anni di lavoro dedicati al recupero dei prodotti di altre aziende ci siamo chiesti perché non andare a recuperare il prodotto che meglio rappresenta la nostra storia, da lì, l'idea di ripresentare l’Amaro Sprint».

Caffo 1915: a Vinitaly non solo amari

E tra le eccellenze storiche che hanno arricchito questa edizione di Vinitaly, la riedizione di CafCaffè Borsci, il liquore fatto con vero caffè espresso, preparato con pregiata miscela 100% arabica infusa a caldo secondo un antico procedimento e tutta l’esperienza ultracentenaria di Borsci.

Il CafCaffè Borsci

Le grappe:

Tra i prodotti di punta presenti anche le grappe delle tre distillerie appartenenti al Gruppo: la storica Distilleria F.lli Caffo con sede a Limbadi (Vv) che produce pregiate grappe come Grappa Caffo, l’unica prodotta in Calabria da vinacce fornite dalle cantine calabresi; Distilleria Durbino situata a Passons Pasian di Prato in provincia di Udine che segue la tradizione friulana per ottenere grappe di qualità superiore e Distilleria Mangilli a Flumignano di Talmassons (Ud), conosciuta per le sue grappe pluripremiate nelle competizioni mondiali e per le ottime proposte di prosecco.

Le toniche:

In fiera è mancata la linea di Toniche Bisleri, la scelta ideale per una mixology di qualità e la gamma di liquori mediterranei tra i quali ricordiamo l’amatissimo Liquorice, il liquore di pura liquirizia di Calabria Dop tutto naturale così come i celebri Clementino della Piana a base di clementine di Calabria Igp e Limoncino dell’Isola, squisita specialità preparata con solo limoni di Calabria.

