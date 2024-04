Euda, il Pinot Nero di Borgo Conventi ispirato ad Amedeo Modigliani

Fare, saperlo fare, farlo non bene ma benissimo. Cosa? Il Prosecco. Chi? Villa Sandi. Lo lasciamo così, volutamente senza aggettivazione ulteriore, quasi a voler dire che di Prosecco se ne producono bottiglie a milioni. E poi? E poi la famiglia Moretti Polegato, oltre a Villa Sandi, è bene accorta anche nella gestione della sua tenuta di proprietà a Farra d'Isonzo (Go): Borgo Conventi. E ora la sfida è rappresentata dal nuovo Pinot Nero, presentato al Vinitaly e ispirato ad Amedeo Modigliani.

Euda, il Pinot Nero ispirato ad Amedeo Modigliani di Borgo Conventi

Euda, il D'Artagnan di Borgo Conventi

Siamo nel Collio Friulano. Qui le colline hanno dolci profili morbidi e carezzevoli sono le distese dei vigneti a cui, a dare tocchi di magia al paesaggio, si inframezzano boschi e radure. Qui e là, piccoli borghi fatati. Il Collio è regione di confine in cui si mescolano culture, lingue, paesaggi e tradizioni diversi. Nel Collio l'uomo ha imparato a convivere con la natura in perfetta armonia. Nel Collio fare vino è vocazione da sempre.

I vini che esita Borgo Conventi includono i bianchi Collio Doc con Sauvignon, Friulano, Ribolla Gialla e Pinot Grigio. E ancora, i bianchi: Isonzo Doc. Tra i rossi della linea Isonzo, segnaliamo il pregevole Refosco dal Peduncolo Rosso Isonzo del Friuli Doc. E ancora, parliamo della Linea Cru: segnaliamo i preziosi Braida Nuova Venezia Giulia Igt ottenuto da uve Merlot e Refosco dal Peduncolo Rosso, il Luna di Ponca Collio Doc ottenuto da uve Friulano, Chardonnay e Malvasia, lo Schioppettino Venezia Giulia Igt ottenuto da sole uve Schioppettino.

E basta così? Ma no. Così come nel romanzo di Dumas, i tre moschettieri diventano quattro, allorquando l'ostetricia di Borgo Conventi, mix armonico di competenza, passione e talento, ha fatto nascere Euda, la nuova etichetta di Pinot Nero Collio Doc 2021. Così, la Linea Cru (vini prodotti in quantità limitata solo con uve selezionate nelle migliori annate) diviene costituita non più da tre, bensì da quattro vini. Il quarto, appunto, è il D'Artagnan Euda.

Euda, il Pinot Nero ispirato a Modigliani

Euda, presentato al Vinitaly, è di colore rosso rubino con riflessi violacei. La percezione olfattiva palesa aromi di ciliegie, fiori di ibisco e lamponi. Si avvertono, in sopravvenienza eleganti e leggere note di caffè, vaniglia e tabacco. Al palato è armonico e persistente e piace la levità del tannino.

«Siamo orgogliosi di presentare la nuova etichetta Euda Borgo Conventi, un vino pregiato, dalla forte personalità, che prosegue la tradizione di eccellenza della cantina», afferma Giancarlo Moretti Polegato, proprietario della Tenuta per poi aggiungere: «Borgo Conventi è un'azienda storica, tra le realtà più all'avanguardia della regione. Il nostro obiettivo è quello di continuare a produrre vini eccezionali, con rispetto e amorevole cura per ogni dettaglio, trasferendo in ogni bottiglia i sapori, i colori e i profumi straordinari di questa terra».

Euda è stato presentato al Vinitaly

Il nome Euda è il diminutivo di Eudamonia, la felicità intesa in senso filosofico come fine ultimo dell'esistenza. Una parola greca composta da eu, che significa “bene”, e daimon, “demone”, letteralmente “essere in compagnia di un buon demone”. Una condizione dell'anima attribuita ad Amedeo Modigliani, cui è ispirata l'etichetta: una piccola opera d'arte dal forte significato simbolico che ha già ottenuto il suo primo riconoscimento al concorso del Vinitaly Design Award aggiudicandosi il premio di “Best Excellence in embellishment”.

Il profilo affusolato evoca la grazia e la raffinatezza del Pinot Nero, un vitigno pregiato presente sul Collio in pochissime e particolari espressioni. Un volto senza età - realizzato con una magnifica microincisione su lamina color grigio canna di fucile, a ricordare lo scalpello sulla pietra - che sa raccontare un vino altrettanto senza tempo, da degustare subito o lasciare a riposo in attesa della sua evoluzione. Il contrasto tra l'effetto quasi vellutato della carta e la ruvidità dell'incisione racconta il Collio.

Euda, un Pinot Nero con la stoffa del Friuli

Euda è la perfetta espressione del territorio del Collio: un rosso con la stoffa del Friuli, ricco di contrasti armonici. Euda è ottenuto dalle uve di Pinot Nero coltivate nel vigneto di Dolegna, su un terreno collinare composto dalla stratificazione di marne e arenarie, nella zona a nord del Collio. Un antico fondale marino in cui le viti affondano le radici e che conferisce ai vini di quest'area mineralità e sapidità, un'identità unica e inconfondibile. Farra d'Isonzo, dove ha sede l'azienda vitivinicola Borgo Conventi, è poco distante dal capoluogo Gorizia. Nel prossimo anno Gorizia sarà Capitale europea della Cultura.

Tenuta Borgo Conventi

Strada della Colombara 13 - 34072 - Farra d'Isonzo (Go)

info@borgoconventi.it