Mondial des Vins Blancs Strasbourg: 12 premi per l'Italia, ma senza gran medaglia d'oro

Il Concorso “Le Mondial des Vins Blancs Strasburg” ha chiuso i battenti con successo al Palais des Congrès di Strasburgo. Con l'obiettivo di contribuire all'influenza internazionale dei viticoltori provenienti dai 5 continenti, nel corso di due giornate intense, l'evento ha puntato a mettere in risalto le tendenze emergenti nel mondo del vino bianco.

Una giuria di 70 esperti ha valutato un totale di 651 campioni di vini bianchi (foto: Bartosch-Salmanski)

Una giuria di 70 esperti del settore vinicolo provenienti da tutto il mondo ha valutato con attenzione e competenza un totale di 651 campioni di vini bianchi, rappresentanti la variegata produzione enologica di 20 paesi differenti.

In questa edizione, è stato particolarmente significativo il debutto della partecipazione di Andorra e Georgia, che hanno arricchito ulteriormente la diversità culturale e vinicola del concorso. Con la presenza di 14 paesi premiati, tra cui Andorra, Australia, Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Stati Uniti, il Mondial des Vins Blancs Strasburg ha confermato la sua portata globale e la sua importanza nel panorama enologico internazionale.

Le Mondial des Vins Blancs Strasburg: i risultati dei vini italiani

Nel panorama dei migliori vini bianchi italiani del 2024, l'Italia non ha ottenuto nessuna Gran Medaglia d'Oro. Le medaglie ottenute sono state 12, di cui 5 d'oro e 7 d'argento, a testimoniare la qualità e diversità dei vini prodotti nel Paese.

L‘Italia ha ottenuto 12 medaglie tra oro e argento, ma nessuna gran medaglia d‘oro (foto: Nicolas Roses)

Le regioni vinicole italiane che si sono distinte sono state Bolzano, Piemonte, Veneto, Liguria e Puglia, dimostrando ancora una volta la ricchezza e la varietà dei terroir italiani. È degno di nota il brillante successo dei vitigni autoctoni come il verduzzo, la garganega, il vermentino e il timorasso, che hanno conquistato l'attenzione della giuria internazionale per le loro caratteristiche distintive e la loro capacità di esprimere il territorio di origine.

Inoltre, la medaglia d'argento assegnata a uno spumante Alta Langa Docg aggiunge un ulteriore tocco di prestigio, evidenziando la continua eccellenza e innovazione nel settore dei vini spumanti italiani.

Le Mondial des Vins Blancs Strasburg: il miglior vino bianco 2024

Ma qual è il vino che ha ottenuto il miglior risultato al concocorso? Il Gewurztraminer Vendanges Tardives 2021del Domaine Ruhlmann-Schultz di Dambach la Ville in Alsazia (Francia) ha brillato come il miglior vino bianco del 2024, ottenendo un punteggio di 96/100. Questo risultato segna la seconda edizione consecutiva in cui una tenuta alsaziana si aggiudica il Gran Premio della Giuria. Lo scorso anno è stato il Sylvaner Cuvée Emile 2020 del Domaine Xavier Muller a conquistare il prestigioso riconoscimento.

L‘Alsazia si conferma come una regione vinicola d‘eccellenza (foto: Nicolas Roses)

Questa vittoria non solo conferma l'eccellenza della produzione vinicola alsaziana, ma anche la qualità del Gewurztraminer Vendanges Tardives 2021. Con un punteggio massimo assegnato quest'anno, questo vino si distingue per la complessità aromatica, la sua struttura equilibrata e la sua persistente eleganza.

È un trionfo non solo per il Domaine Ruhlmann-Schultz, ma anche per l'intera regione vinicola dell'Alsazia, rinomata per i suoi vini bianchi di alta qualità. Questo risultato sottolinea il continuo impegno e la maestria dei produttori alsaziani nel creare vini di classe mondiale che catturano l'essenza del territorio e dell'artigianato enologico.