Barbera d'Asti e Vini del Monferrato: alla scoperta del Nizza Docg e Albugnano Doc

Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato è il cuore pulsante di una terra proclamata Patrimonio dell'Umanità Unesco, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per una catena produttiva vinicola che esprime, tramite i suoi prodotti, la storia e il valore di un territorio senza pari.

Il Consorzio ad oggi protegge e promuove 13 prestigiose denominazioni (4 Docg e 9 Doc). Tra queste il Nizza Docg e Albugnano Doc rappresentano due gemme enologiche indiscusse di questo territorio.

Le colline vitate a Barbera del Nizza Monferrato

Nel cuore del Piemonte, terra di antiche tradizioni e paesaggi incantati, due gioielli enologici brillano per storia e qualità: il Nizza Docg e l'Albugnano Doc. Queste due denominazioni sono il frutto di una perfetta alchimia tra varietà di uva selezionate, terroir unici e la sapienza di generazioni di viticoltori.

Due vini che, pur nascendo da terreni e clima simili, svelano personalità distinte e complementari, raccontando storie di passione, dedizione e innovazione.

Nizza Docg: l'eccellenza della Barbera nel cuore del Piemonte

Il Nizza Docg rappresenta il fiore all'occhiello della produzione vitivinicola piemontese, rappresentando l'espressione più elevata e pura della Barbera, vitigno regale che in questo territorio trova la sua massima espressione. La zona di produzione del Nizza Docg, riconosciuta nel 2014, si estende attraverso 18 comuni, ognuno contribuendo con le proprie peculiarità alla creazione di un vino di eccellenza. Da Agliano Terme a Vinchio, passando per il cuore di Nizza Monferrato, ogni angolo di questa terra è permeato di una storia vinicola che si intreccia indissolubilmente con la cultura e le tradizioni locali.

Il vitigno Barbera

Il Nizza Docg si distingue per il suo colore rubino profondo, i suoi profumi intensi e complessi, che spaziano dalle note fruttate a quelle speziate e al gusto caratterizzato da importante struttura tannica che promette un notevole potenziale di invecchiamento. Questo vino è l'espressione più autentica del terroir di Nizza e del suo comprensorio, un territorio collinare Unesco, storicamente conosciuto per i terreni vocati per le produzioni di grandi vini che, grazie alle sue specifiche condizioni pedoclimatiche, permette al vitigno Barbera di esprimere le sue migliori potenzialità.

Associazione Albugnano 549: preservare e valorizzare le eccellenze enologiche del monferrato

Alla periferia dell'antico Marchesato del Monferrato, in una zona di colline dove l'area astigiana si estende fino ai confini della provincia di Torino, si è formata l'Associazione Albugnano 549 con l'obiettivo di rafforzare e valorizzare le peculiarità enologiche, storiche, culturali e naturalistiche della regione. Il 5 aprile 2017, grazie all'impulso di nove viticoltori del comune di Albugnano, situato a un'altitudine di 549 metri, è stata infatti fondata l'Associazione Albugnano 549. Attualmente, questa associazione conta 15 membri, produttori localizzati tra i quattro comuni coperti dalla denominazione di origine controllata (Doc) - ovvero Albugnano, Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano Marmorito.

Il Nebbiolo, vitigno capace di differenziarsi qui rispetto ad altre denominazioni, beneficia dell'altitudine superiore, risultando equilibrato, con tannini vigorosi e un corpo ben bilanciato. Il lungo affinamento in botte e in bottiglia permette all'Albugnano Doc di sviluppare un bouquet olfattivo che va dalle note fruttate iniziali, come la ciliegia sotto spirito, a complessità maggiori con il tempo, arricchendosi di sensazioni eteree e di evoluzione, come le note di tabacco. Servito a 18°C in un bicchiere ampio, esalta i suoi aromi intensi e si abbina perfettamente alla cucina piemontese, esaltando piatti strutturati come la pasta fresca con sughi di carne, carni rosse, selvaggina, formaggi stagionati e tartufo.

Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato

Piazza Vittorio Emanuele II 12 - 14055 Costigliole d'Asti (At)

Tel 0141 324368