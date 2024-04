L'Alperegis Brut Millesimato per esaltare la tagliata di tonno marinata in salsa di soia La tagliata di tonno marinata in salsa di soia preparata dallo chef Stefano Goller si sposa alla perfezione con il piacevole equilibrio tra struttura, acidità e freschezza dell'AlpeRegis Brut Millesimato di Rotari