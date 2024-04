Barbera d'Asti e Vini del Monferrato: 10 anni del Nizza Docg e nuove etichette

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato chiude un Vinitaly di grande successo, marcato dal lancio di un ambizioso progetto di restyling e dalla celebrazione dei dieci anni della denominazione Nizza Docg.

Nel progetto di restyling del consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, presentate le etichette per ciascuna denominazione

«Abbiamo avuto conferma che la più importante fiera del vino in Europa, è in Italia, è Vinitaly. Questo anche secondo tutti gli associati che abbiamo ascoltato, c'è stata grandissima affluenza soprattutto di persone interessate al Piemonte, interessate al Monferrato e quindi alle nostre denominazioni. Abbiamo fatto altre due fiere in Europa, che non sono andate altrettanto bene e quindi ne usciamo da vincitori. E questo rafforza lo spirito dei nostri associati e del nostro Piemonte» commenta Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.

Durante le quattro giornate il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato è stato impegnato in un fitto calendario di appuntamenti volti a celebrare e promuovere la qualità e l'identità unica del vino del Monferrato, a cui hanno preso parte non solo il Presidente del Consorzio Vitaliano Maccario, ma anche i vari Presidenti delle Associazioni Stefano Chiarlo, per l’Associazione Produttori del Nizza e Daniele Comba, per l’Associazione Noi di Costigliole, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore della regione Piemonte Marco Protopapa.

L'impronta digitale del territorio: le nuove etichette dei vini del Monferrato

La celebrazione dei dieci anni della Docg Nizza è stata un altro momento saliente che ha caratterizzato le quattro giornate della kermesse. In particolare, il Consorzio ha posto grande enfasi sulla valorizzazione delle denominazioni tutelate a cui è stato dedicato l’importante progetto grafico presentato durante la manifestazione. Protagoniste le nuove etichette dei vini delle diverse Docg, caratterizzate da un'identità cromatica unica e un design che incorpora un'impronta digitale stilizzata, a simboleggiare l'unicità e la diversità del patrimonio vitivinicolo del territorio.

«Abbiamo creato un piccolo maquillage, il logo era già molto bello con l'“impronta” e quindi l'idea era quella di “ogni impronta, un sorso; ogni sorso, un'impronta”. - continua il presidente del consorzio. - Quindi lasciare con i nostri vini un'impronta indelebile nella mente dei nostri consumatori. Per questo abbiamo voluto ridisegnarlo senza cambiarlo. E abbiamo scelto il Vinitaly come piattaforma di presentazione perché è un'occasione in cui ci sono anche tanti dei soci, un terzo nel padiglione del Piemonte erano nostri consorziati. Abbiamo avuto, inoltre, l'idea di creare delle etichette istituzionali per le nostre associazioni e le nostre Docg».

«Per noi, avere un'etichetta per ogni Docg era fondamentale. Oggi la presentazione del nostro territorio e dei nostri vini è un biglietto da visita per il consumatore e quindi abbiamo scelto oggi di fare un investimento sulle quattro Docg (Barbera d'Asti, Nizza, Ruchè e Terre Alfieri) e fare sei etichette, una per la Barbera d'Asti, una per la Barbera d'Asti Superiore, una per il Nizza, una per il Ruchè, poi Terre Alfieri Nebbiolo e Terre Alfieri Arneis, quindi abbiamo sei etichette comuni con un'unica vision per riuscire a presentare il nostro territorio e i nostri vini».

«Il significato delle etichette sta nella volontà di mettere la nostra impronta digitale a dimostrazione che il Consorzio è una piattaforma unica che serve al produttore, al nostro associato, per potersi presentare. Cosa c'è di meglio di essere sulle etichette con la propria imrponta digitale? Abbiamo anche un calice con la nostra impronta all'interno». conclude Maccario

