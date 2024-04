Vallepicciola, un'azienda £$prodige$£ nel cuore del Chianti Classico

Siamo a Pievasciata, piccolo borgo nel comune di Castelnuovo Berardenga (Si), nel cuore del Chianti Classico; paesaggi fiabeschi: il verde che si lascia voluttuosamente ammirare, prodigandosi a ché il paesaggio doni gioia ai nostri occhi. E difatti mostra tutta l'affascinante bellezza delle sue tonalità. Massimo splendore di varietà cromatica quando ulivi secolari presidiano, contornandoli, rigogliosi vigneti. Davvero l'emblema della mediterraneità: quando all'ulivo si abbraccia la vite. L'azienda vitivinicola è Vallepicciola.

L'azienda vitivinicola Vallepicciola

La storia di Vallepicciola, un gioiello nel Chianti Classico

A fine anni Novanta, i fratelli Bolfo (Giuseppina e Bruno) decisero di dare nuova vita alle rovine di un vecchio convento situato nella suggestiva campagna di Pievasciata, un borgo pittoresco nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena). E proprio dai vigneti (inizialmente appena tre ettari) di questo monastero, trasformato con amore e cura nel prestigioso hotel 5 stelle Le Fontanelle, ha inizio la storia di Vallepicciola che attualmente esita circa 500mila bottiglie. In questa proprietà di 265 ettari, in cui boschi secolari si intrecciano con oltre quattromila ulivi, vengono diligentemente coltivati 107 ettari di vigneti divisi in 9 zone contigue che danno vita a 6 diverse varietà di uve: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Nero, Sangiovese. Quest'ultimo, sorta di primus inter pares per quanto sa esprimere al meglio sia l'identità del territorio che la gagliarda maestria della cantina.

I vigneti di Vallepicciola

Lo standing qualitativo dell'azienda, addirittura a prescindere dai vini, di cui parleremo in seguito, è lodevolmente elevato. Pregevole la capacità, qui espressa con naturalezza, di armonizzare le lussuose strutture ricettive con radiose degustazioni amabilmente condotte, nessuna posa cattedratica, convivialità utile quanto dilettevole. Enoturismo quello vero (e profittevole!): senza gabbie ideologiche e senza schemi ai quali obbedire perché... così si fa! Qui la label originale per l'attività è Wine Hospitality. Difatti, e non è un caso, l'azienda è visitata da molti wine lovers stranieri che sanno apprezzare l'amore che c'è nel lavoro delle persone che qui lavorano.

Chianti Classico Docg Vallepicciola 2021: l'eleganza del Sangiovese in un calice

Ciò diviene brillantemente palese allorquando si impatta sulle persone che sono poste al governo dell'ospitalità: il servizio è caloroso e schietto ed al contempo molto professionale. Ammirevole la tensione di tutta la squadra al miglioramento continuo. Tra i vini degustati, tutti ottimi, qui raccontiamo il Chianti Classico Docg 2021, ottenuto da sole uve sangiovese in vigneti aziendali posti a circa 400 metri di altitudine.

Il Chianti Classico Docg Vallepicciola 2021

L'invecchiamento avviene in botti grandi per 10 mesi, per poi proseguire per altri 7 mesi circa in barrique di secondo passaggio. L'affinamento in bottiglia è di circa quattro mesi. Alla vista ci appare di un connotante rosso rubino scarico. Gradevolissima al naso la ciliegia matura con successiva speziatura di pepe nero. In bocca avvertiamo la piacevolezza di tannini che sanno essere carezzevoli per quanto morbidi e vellutati. Abbinamento di elezione, ne siamo ghiottamente persuasi, è con una pietanza che evoca il meglio delle eccellenze Dop toscane: Prosciutto toscano Dop e Pecorino toscano Dop stagionato. Dopodiché, di valutazione personale trattasi, azzardiamo affermare che abbiamo degustato un Chianti Classico che... non se la tira! Anzi, è commovente constatare quanto esso sia orgoglioso di rappresentare le radici vere e salde del Sangiovese di qua: fresco e fruttato. Quel primo calice senza timore alcuno di sorseggiarne un secondo in amena convivialità.

Vallepicciola

Strada Provinciale di Pevasciata 9 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 1698718