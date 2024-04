“Mormora” sotto le acque del mare: com'è il vino sottomarino di Cantine Paololeo

Un vino che nasce in collina, ma cresce nel mare. È questo il progetto speciale che la Cantina Paololeo ha voluto portare al Vinitaly. “Mormora”, questo il nome scelto, rimarrà a riposare a 30 metri sotto il livello del mare ancora fino a giugno. Anche se non è ancora terminato il periodo di affinamento, la rassegna di Verona è utile per fare un primo bilancio di questa sperimentazione.

Mormora affina a 30 metri sotto il livello del mare

Che vino è Mormora di Paololeo

Lo scorso 13 giugno, ha avuto luogo l’immersione di 1011 bottiglie di “Mormora”, Metodo Classico Pas Dosé del 2021 da due varietà autoctone pugliesi da riscoprire, la Verdeca e il Maresco, vitigni che «già parlano di territorio, parlano di Puglia» come ha spiegato l'enologo dell'azienda Nicola Leo.

Il progetto è nato nel 2018 per volere dello stesso Leo, e dopo anni di ricerca si è concretizzato nel giugno 2023 con il varo delle bottiglie. L’immersione è avvenuta nel mare di Porto Cesareo (Le) e custodirà le bottiglie per 12 mesi.

Come sarà Mormora, il vino di Paololeo affinato in mare?

L'enologo quindi ha spiegato: «Stiamo ancora sperimentando e lo faremo fino a fine giugno quando le tireremo fuori tutte per valutarle. L'idea era ampliare il principio di affinamento sui lieviti: quello che in cantina avviene in un anno, in mare potrebbe avvenire due o tre volte più velocemente, ma dobbiamo ancora comprendere appieno il processo».

Nicola Leo, enologo della cantina Paololeo

«Le degustazioni tecniche - ha concluso Leo - ci hanno mostrato che c'è una differenza assoluta tra il vino maturato in mare e quello in cantina. Dobbiamo ancora definire il grado di maturazione da lasciare in mare. Quando lo lanciammo era ancora da immergere speravo nel bouquet, nella bollicina più fina e nella cremosità. Posso dire già ora che queste differenze ci sono tutte e ci permettono di presentarci al pubblico con un prodotto abbastanza unico».

