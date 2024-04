Muratori: la terza generazione guida il rinnovamento della cantina

L'azienda vitivinicola Muratori, situata nella rinomata regione vinicola del Franciacorta, in occasione di Vinitaly ha presentato il recente rinnovamento guidato dalla terza generazione della famiglia. Questa nuova fase è stata caratterizzata da un restyling dell'etichetta dei loro vini, mirando a un design più pulito ed elegante, e da un'evoluzione nella qualità del prodotto, grazie alla consulenza esperta del dottor Riccardo Cotarella e di Pier Paolo Chiasso.

I vini di Muratori in esposizione a Vinitaly

«Dopo una ventina d'anni in cui abbiamo cercato di posizionarci con i vecchi sistemi, abbiamo deciso di cambiare anche col supporto importantissimo della nostra terza generazione, che ha messo molto in questo restyling - spiega Bruno Muratori, tiolare della Cantina Muratori - Hanno saputo cogliere quello che era la nostra volontà di evoluzione, nel senso di continuità. Un'etichetta che fosse semplice, pulita, d'impatto ed elegante e che contenesse soprattutto un vino in evoluzione rispetto a quello del passato. Un vino che grazie alla consulenza del dottor Riccardo Cotarella e di Pier Paolo Chiasso è riuscito ad accontentare non solo i nostri gusti ma anche quelli dei nostri consumatori».

Muratori: aumentare l'export del Franciacorta per affermare l'identità del territorio

Nonostante il prestigio e la qualità dei vini Franciacorta, l'export rappresenta ancora una piccola percentuale del fatturato complessivo dell'azienda «Come tutti i Franciacorta, la quota estero è tuttora molto ridotta. - continua Muratori - Noi esportiamo all'incirca il 12/15%, in base alle annate. In Franciacorta è una percentuale diffusa sul territorio, ma è molto bassa. Bisogna che diventi un po' più alta e che si accresca nel tempo. Ci sta lavorando tanto anche il Consorzio, ma non è facile. Non è facile perché fuori dall'Italia, lo spumante o è Champagne o è Cava. Il Franciacorta che è un po a cavallo fra i due, fa fatica».

«Alla stregua dello Champagne, Franciacorta, è un termine che racchiude in sé i tre concetti: vino, territorio e tipologia di vinificazione. Parlare di Franciacorta, significa parlare di metodo classico, un territorio con delle caratteristiche ben delineate. La Franciacorta, pur essendo un territorio limitato, 3000 ettari in tutto, ha delle diversità di altitudine non esagerate, ma i quattro/cinque metri di escursione tra un vigneto l'altro ci sono, soprattutto anche di formazione pedologica dei terreni, alcuni di origine glaciale altri fluviale. Noi abbiamo avuto la fortuna (o volontà) di avere vigneti in ognuna di queste unità vocazionali e le uve che otteniamo sono diverse. Tutto questo unito al fatto che nei nostri vini utilizziamo solo le nostre uve, simbolo di quel qualcosina in più che permette di trasmettere il territorio all'interno della bottiglia».

Muratori: la terza generazione è.. sempre la più difficile

L'insediamento della terza generazione rappresenta un traguarto importante per la cantina Muratori, ma il passaggio generazionale rappresenta tradizionalmente una fase critica per molte imprese familiari italiane. Nonostante i progressi dell'azienda , con l'aumento dei partecipanti al passaggio generazionale e della complessità delle dinamiche familiari possono emergere delle sfide da dover affrontare.

Bruno Muratori

«Sono orgoglioso di essere arrivato alla terza generazione, che è quella che dovrebbe dare la continuità a tutto quello che noi della seconda e della prima abbiamo cercato di portare avanti. Sono preoccupato, non per i miei nipoti e figli che si stanno presentando abbastanza bene, ma perché in Italia il terzo passaggio generazionale è il più difficile, perché si allarga il numero dei partecipanti al passaggio e si allarga anche la parentela e andare d'accordo potrebbe diventare più complicato. Statisticamente su sette casi, solo un passaggio alla terza generazione va a buon fine. Noi vorremmo essere questo uno su sette. Sara possibile? Noi ce lo auguriamo» conclude sorridendo Bruno Muratori.

Muratori

Via Valli 31 - 25030 Adro (Bs)

Tel 030 7451051