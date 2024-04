Più Spritz The Deer: l'aperitivo in fusto "ready to drink"

Tra gli ultimi arrivati in casa Serena Wines 1881, Più Spritz The Deer è l’aperitivo in fusto “ready to drink”, pronto per essere servito. Presentato ufficialmente lo scorso febbraio, Più Spritz è un prodotto di tendenza che combina il piacere di una bevanda dalla moderata gradazione alcolica (8% vol.) ad aromi freschi e dissetanti di erbe officinali, spezie e agrumi.

Più Spritz The Deer di Serena Wines 1881

Non solo, Più Spritz è l’alleato di ogni bartender, capace di sintonizzare le nuove esigenze di servizio con le rinnovate dinamiche di consumo, che richiedono una fruizione sempre più veloce ed economicamente accessibile, senza rinunciare alla qualità.

The Deer di Serena Wines 1881: approccio funky al gusto del Prosecco

Disponibile in fusto da 20 litri, Più Spritz è una soluzione comoda, pratica e salvaspazio che si distingue per un gusto ed un profumo davvero unici. Una volta spillata, questa miscela di vino bianco, erbe aromatiche e agrumi in vero Italian style è pronta da bere con la semplice aggiunta di ghiaccio e di una fetta di arancia.

Il fusto da 20 litri di Più Spritz The Deer di Serena Wines 1881

The Deer è il giovane brand funky e hipster firmato Serena Wines 1881 pensato per chi ama la vita e ha sempre voglia di sorridere e divertirsi. Protagonista di ogni etichetta è il simpatico cervo Ross, sceso dal Cansiglio, un verde altopiano delle Prealpi settentrionali, tra Veneto e Friuli, per stabilirsi tra le morbide colline di Conegliano e trasformare in festa ogni occasione. Oltre a Più Spritz, la linea include il Prosecco Doc extra dry, il Prosecco Biologico ed una Cuvée extra dry.

Con sede a Conegliano (Tv), nel cuore del territorio del Prosecco, Serena Wines 1881 è un’azienda a conduzione familiare con una storia secolare, oggi guidata dalla quinta generazione Luca Serena e posizionata tra i colossi del panorama vitivinicolo di tutto il Veneto. Leader di mercato riconosciuta a livello internazionale, dopo oltre 140 anni di attività Serena Wines 1881 continua a mantenersi fedele ai suoi valori di riferimento, primi fra tutti il rispetto per il suo territorio d’origine ed una proposta enologica che valorizza la tradizione locale.

Per maggiori informazioni visita il sito www.thedeer.it

Serena Wines 1881

Via Camillo Bianchi 1 - 31015 Conegliano (Tv)

Tel 0438 2011