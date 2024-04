Caccia al Piano: scoprire la Toscana attraverso i vini di Bolgheri

Caccia al Piano è immersa nell’incantevole territorio di Bolgheri (Li), dove la perfetta combinazione di microclima mediterraneo e terreni argillo-calcarei crea il terroir ideale per grandi vini. Lungo la suggestiva Via Bolgherese, che corre tra vigneti e ulivi, nel 2003, l’enologo Franco Ziliani iniziò una nuova avventura che oggi i figli Cristina, Arturo e Paolo portano avanti con la stessa passione.

Caccia al Piano (foto: www.facebook.comcacciaalpianowine)

La proprietà è composta da circa 30 ettari di terreno di cui 23 a vigneto. L’età delle vigne varia dai 13 ai 23 anni suddivise in quattro veri e propri cru: San Biagio, Le Grottine, Cantina e Le Bozze. Oggi la produzione si attesta intorno a 140.000 bottiglie annue.

La cantina di Caccia al Piano (foto: www.facebook.com/cacciaalpianowine)

La base ampelografia è composta, per i vini rossi, da Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Syrah e Petit Verdot e, per i vini bianchi, da Vermentino e Sauvignon Blanc. Quattro i vini che compongono la gamma produttiva.

CaP Rosé 2021

Si parte dal CaP Rosé 2021. Sboccatura marzo 2023. Inedita e sorprendente versione spumantistica da uve Syrah e Merlot, ma da un esperto in materia come Franco Ziliani (ricordiamo che è alla guida della Guido Berlucchi & C. , azienda leader in Franciacorta), potevamo anche aspettarcelo. Pressatura soffice delle uve intere.

CaP Rosé

Vinificazione in acciaio e successiva rifermentazione in bottiglia e maturazione di 10 mesi a stretto contatto con i lieviti. Primo Metodo Classico prodotto nella zona, fonde la aromaticità del Syrah alla struttura e morbidezza del Merlot. Lievi ma presenti note di sottobosco, spezie, ciliegie e un tocco balsamico. Finale saporito e di grande bevibilità.

Bolgheri Bianco Lungocosta 2021

Il Bolgheri Bianco Lungocosta 2021 deriva da uve Vermentino e Sauvignon Blanc. Fermentazione in acciaio e affinamento in barrique e botti da 10 hl per circa 12 mesi. Almeno 3 mesi di ulteriore affinamento in bottiglia.

Bolgheri Bianco Lungocosta

Evidenzia un ventaglio di avvolgenti profumi fruttati (pesca e pompelmo), floreali (mentuccia) con note minerali sorrette da una piacevole freschezza. Acidità ben inserita e finale sapido in bella continuità.

Bolgheri Rosso Ruit Hora 2021

Il Bolgheri Rosso Ruit Hora 2021 è composto principalmente da uve Merlot alle quali si aggiungono Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot, tutti provenienti dai vari cru aziendali. Fermentazioni in acciaio, affinamento in barrique e botti da 35/50 hl per circa 16 mesi. Almeno 6 mesi di ulteriore affinamento in bottiglia.

Bolgheri Rosso Ruit Hora

Etereo, avvolgente, leggermente balsamico, con note di potpourri, lampone, mirtillo, cassis, ciliegia scura e nuances speziate di pepe. La piacevolezza immediata lascia aperta la strada per un finale lungo e saporito.

Bolgheri Superiore Caccia al Piano 2020

In alto i calici infine per il Bolgheri Superiore Caccia al Piano 2020. Blend di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc da una attenta e minuziosa selezione delle migliori uve della vigna di San Biagio, il cru più importante della Tenuta.

Bolgheri Superiore Caccia al Piano

Fermentazione in acciaio , affinamento in barrique per oltre 20 mesi. Almeno 6 mesi di ulteriore affinamento in bottiglia. Il bouquet è balsamico e speziato con note di macchia mediterranea e confettura di frutti rossi in evidenza. Bocca di bella consistenza con ottima componente acida che porta tannini succosi. Finale fruttato, elegante e molto, molto persistente.

Segnali forti da Caccia al Piano.

Caccia al Piano

Via Bolgherese 279 – 57022 Castagneto Carducci (Li)

Tel 0565 763394