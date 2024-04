Vitiarium: l'anima di San Felice, nel Chianti Classico, in quattro nuovi vini

La storica azienda vitivinicola nel Chianti Classico, San Felice, parte delle tre tenute San Felice Wine Estates, nonché realtà visionaria sin dagli anni Sessanta e da sempre emblema di uno spirito toscano autentico, oggi, dopo un lungo e avvincente percorso, torna a raccontarsi con una veste rinnovata. La narrazione, iniziata a Vinitaly lo scorso anno insieme al direttore Carlo De Biasi con l'illustrazione della nuova brand identity, è proseguita quest'anno, sempre alla fiera di Verona, con la presentazione della nuova linea “Vitiarium”, quattro vini che raccontano l'anima della Tenuta di San Felice, autentiche espressioni dei vigneti che circondano l'antico borgo medievale.

San Felice: nuova veste e nuova linea di vini Vitiarium

Questi vini (il Borgo Chianti Classico Docg, il Pugnitello Toscana Igt, l'In Avane Toscana Igt e il Pieve Chianti Classico Docg Gran Selezione, quest’ultimo disponibile da luglio) sono frutto della costante ricerca di San Felice, iniziata negli anni '80 con il recupero degli antichi vitigni toscani quasi scomparsi e la creazione del Vitiarium (vigneto sperimentale per la tutela della biodiversità viticola toscana) di cui la linea prende il nome.

La nuova linea di vini di San Felice

Borgo - Chianti Classico Docg 2022

Chianti Classico di carattere che racconta l'anima di San Felice. Sangiovese e Pugnitello si incontrano per dar vita ad un vino fragrante ed energico espressione fedele ed autentica di un territorio unico.

Caratteristiche a nnata : durante la stagione 2022, non si sono verificati eventi climatici estremi offrendo condizioni favoreli per lo sviluppo della vite. Le elevate temperature estive sono state mitigate dalle pioggie di metà agosto che hanno contribuito ad un'ottimale processo di maturazione delle uve. La vendemmia del Sangiovese è iniziato leggermente in anticipo, intorno al 10 settembre, e si è conclusa regolarmente dopo circa un mese.

Note di degustazione e abbinamenti: Versatile e immediato conserva freschezza, aromi fruttati e note floreali. Ricco e complesso, con tannini dolci che accompagnano un finale persistente ed equilibrato.

Il Borgo Chianti Classico Docg e il Pieve Chianti Classico Docg Gran Selezione di San Felice

Avane - Chardonnay Toscana Igt 2022

In Avane, deriva dall'etrusco Avenal, racchiude la traccia giunta fino a noi dell'antica presenza etrusca sul territorio di San Felice. In Avane rappresenta la migliore espressione dello Chardonnay di San Felice.

Caratteristiche a nnata : durante la stagione 2022, non si sono verificati eventi climatici estremi offrendo condizioni favoreli per lo sviluppo della vite. Le elevate temperature estive sono state mitigate dalle pioggie di metà agosto che hanno contribuito ad un'ottimale processo di maturazione delle uve. La vendemmia del Sangiovese è iniziato leggermente in anticipo, intorno al 10 settembre, e si è conclusa regolarmente dopo circa un mese.

Note di degustazione e abbinamenti: bouquet complesso e persistente di agrumi, fiori bianchi con spiccate note di ginestra e acacia. Al palato equilibrate sensazioni di freschezza e sapidità si uniscono a una piacevole morbidezza. Si sposa perfettamente a primi piatti leggeri, carni bianche e sushi.

Pugnitello - Toscana Igt 2021

Pugnitello è un antico vitigno toscano, (chiamato così per la forma del suo grappolo che richiama ad un piccolo pugno), riscoperto e studiato in collaborazione con le Università di Firenze e Pisa nei vigneti sperimentali di San Felice (Vitiarium). Il frutto concreto di 20 anni di ricerca e sperimentazione tesa a salvare e valorizzare vitigni autoctoni toscani destinati all'estinzione. Questa versione in purezza si distingue per la sua originalità e marcanti caratteristiche di morbidezza e carnosità.

Il Pugnitello Toscana Igt e l'In Avane Toscana Igt di San Felice

Caratteristiche annata : l'annata 2021 è stata caratterizzata da un andamento stagionale regolare. Le piogge primaverili hanno favorito lo sviluppo vegetativo e garantito riserve idriche cruciali per l'estate. Solo una breve sospensione della crescita dei germogli è stata causata da temperature sotto la media dopo Pasqua. Dal punto di vista sanitario, non ci sono state pressioni da malattie fungine. L'estate è stata prevalentemente asciutta con temperature estive regolari e una significativa escursione termica notturna che ha favorito la maturazione delle uve. La vendemmia è stata in linea con gli anni precedenti, con uve di alta qualità e sane.

Note di degustazione e abbinamenti: colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, aroma di notevole complessità con note di cannella, chiodi di garofano, confettura di frutti di bosco e sentori di tabacco. Vellutato con poderosi ritorni di frutta e sapidità. Primi piatti con ragù di carne, arrosti di faraona, tacchino e carni bianche in genere.

San Felice

Località S. Felice 1 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 39911