 Tenuta Carretta e le etichette d’autore firmate da Rosetta Avalle

Un trittico d’autore, i tre vini prodotti dalla Tenuta Carretta di Piobesi d’Alba (Cn), che portano in etichetta altrettante illustrazioni di Rosetta Avalle, pittrice e scultrice, figlia dello stesso territorio da cui provengono i vini.

Rosetta fu docente negli istituti albesi e apprezzata scultrice: suo è il bronzo del Monumento al Donatore in piazza Medford ad Alba (Cn), ma la sua produzione artistica ha varcato le frontiere regionali e nazionali e le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

Un tratto sempre riconoscibile che regala uno sguardo unico e originale sull’essenza femminile, alla ricerca della sua rappresentazione in corpi rotondi e materni o spigolosi e austeri, attraverso forma e colore, volumi e ombre. I tre vini per ricordare l’amicizia che legava l’artista a Ivana Brignolo Miroglio, presidente di Tenuta Carretta e delegata delle Donne del vino del Piemonte, sono:

Alteno della Fontana Roero Arneis Riserva , deriva dal toponimo dell’appezzamento, citato per la prima volta in un atto di divisione del 1594 tra due esponenti della famiglia Damiano, proprietaria di Tenuta Carretta fino al 1811;

, deriva dal toponimo dell’appezzamento, citato per la prima volta in un atto di divisione del 1594 tra due esponenti della famiglia Damiano, proprietaria di Tenuta Carretta fino al 1811; Campofranco Langhe Riesling doc ;

; Cuvée San Rocco Nebbiolo d’Alba spumante doc Rosé, metodo Classico da uve nebbiolo in purezza.

Questi vini rappresentano al tempo stesso una sfida e un omaggio ai vitigni nebbiolo e arneis protagonisti della rinascita enologica del Roero. Ma abbracciano anche un’interessante varietà come il riesling renano, che ha iniziato un suo percorso di diffusione in Alta Langa sin dagli anni ‘70 per divenire, oggi, un autorevole testimone di quel territorio.

