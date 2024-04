Fivi, in Oltrepò pavese una degustazione di vini del territorio per il sociale

Una giornata all'insegna del vino di qualità, della sua connessione con il territorio e dei sapori tipici locali, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti educativi per le nuove generazioni. Sabato 4 maggio la Tenuta Frecciarossa di Casteggio farà da cornice all’evento organizzato dalla Delegazione Oltrepò pavese della Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti) in collaborazione con l'Associazione Culturale Enocuriosi. Dalle 11.00 alle 19.00 sarà possibile degustare i vini di ben 37 vignaioli indipendenti: un'occasione unica per scoprire la filosofia di queste realtà, che pongono al centro della produzione il legame tra viticoltura e contesto territoriale con anche un risvolto sociale.

La Tenuta Frecciarossa di Casteggio (Pv)

Oltrepò pavese, l’evento Fivi a sostegno della Fondazione Adolescere

«Alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti - spiega Alessio Brandolini, delegato Fivi per l’Oltrepò pavese - a livello nazionale aderiscono circa 1700 aziende vitivinicole, di cui una cinquantina nella nostra zona. Comune denominatore di tutti gli associati Fivi è la gestione interna dell’intera filiera produttiva, dal lavoro in vigna alla distribuzione. Partecipando all’evento del 4 maggio sarà possibile scoprire i nostri vini, il nostro approccio alla viticoltura e quanto stiamo facendo per valorizzare il rapporto tra produzione e territorio».

Alessio Brandolini, delegato Fivi per l’Oltrepò pavese

Il costo d’ingresso è di 15 euro, con tasca e calice per le degustazioni, ridotto a 10 euro per i soci di Enocuriosi. Oltre agli stand dei vignaioli, saranno presenti food truck con prodotti tipici locali. Ma il gusto non è l’unico motivo valido per partecipare. «L’intero ricavato - spiega ancora Brandolini - andrà a sostenere la Fondazione Adolescere di Voghera (Pv) nelle sue iniziative educative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente. Sono progetti che Paolo Camozzi, responsabile della Condotta Slow Food Oltrepò pavese e vice curatore della guida Slow Wine, aveva avviato con passione prima della sua prematura scomparsa, avvenuta solo poche settimane fa. È nostro desiderio non solo rendere omaggio a una persona che ha dato molto all’Oltrepò, ma anche contribuire concretamente al prosieguo del suo lavoro su tematiche così importanti e vicine alla sensibilità della nostra associazione».

Oltrepò pavese, chi ci sarà a Frecciarossa

Ecco l'elenco delle cantine partecipanti: