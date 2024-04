Extra10 di Carlsberg: il futuro della birra alla spina passa da qui

Carlsberg Italia, terzo produttore di birra nel nostro Paese, ha presentato al pubblico Extra10, il nuovo sistema di spillatura DraughtMaster, che nasce dall'attenzione dell'azienda ai temi dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità. Già piazzato in vetrina a Beer&Food Attraction, Extra10 è, appunto, un sistema di spillatura rivoluzionario che garantisce a tutti i bar e ristoranti di piccole dimensioni - dove si consuma principalmente birra in bottiglia - una birra alla spina di qualità e sempre fresca.

Extra10: il nuovo sistema di spillatura di Carlsberg per una birra sempre fresca

Extra10: la tecnologia DraughtMaster al servizio della birra alla spina

Il nuovo sistema di spillatura, dal design unico e moderno, sarà nei migliori locali da aprile e riconferma quindi tutti i vantaggi dell'innovativa tecnologia DraughtMaster, come la garanzia di una maggiore qualità e maggiore durata della freschezza del prodotto e la riduzione degli sprechi, unitamente ai vantaggi in termini di sostenibilità.

Con Extra10 birra fresca e di qualità anche nei bar e ristoranti di piccole dimensioni

«Innovazione e sostenibilità sono due valori chiave per Carlsberg e rappresentano due priorità su cui ci impegniamo costantemente, nella convinzione che sia possibile realizzare un modello di business che sappia coniugare la tutela dell'ambiente con l'eccellenza e la creazione di valore per tutti gli stakeholder» commenta Mauro Marelli, national sales director di Carlsberg Italia. «Il lancio di Extra10 è un ulteriore passo avanti in questo senso, perché si rivolge a coloro che hanno uno spazio limitato da dedicare agli impianti di spillatura. Un vantaggio ancora più tangibile a beneficio dell'esperienza di consumo del consumatore finale che potrà godere di un'ottima birra alla spina».

Extra10 di Carlsberg: riduzione degli sprechi e fusti in PET riciclabili

Extra10 è il frutto di oltre tre anni di ricerca e di più di 15 milioni di euro investiti, a testimonianza dell'importanza che i processi di ricerca e sviluppo rivestono in Carlsberg. L'ultima tecnologia nata offre una serie di vantaggi strategici, come un sistema di raffreddamento di ultima generazione grazie alla migliore coibentazione e superficie di raffreddamento, un ingombro contenuto e la pratica app digitale tramite cui monitorare i consumi e lo stato di salute del macchinario. In aggiunta - oltre a mantenere 10 litri di birra fresca come in birrificio per oltre 30 giorni (i tradizionali fusti d'acciaio garantiscono solo 7 giorni di qualità inalterata) - DraughtMaster Extra10 comprime i fusti esausti senza bisogno che siano stoccati.

La nuova tecnologia si conferma ottimale anche dal punto di vista della sostenibilità, in linea con visione di Carlsberg: Extra10, infatti, consente agli esercenti di ridurre gli sprechi e garantisce fusti in PET più leggeri del 43% rispetto a quelli in acciaio - fattore che consente ai veicoli di utilizzare meno benzina per trasportare la stessa quantità di prodotto - e smaltibili nella raccolta differenziata della plastica. Inoltre, rispetto ad altri sistemi di spillatura presenti sul mercato, quello di Carlsberg Italia garantisce, per ogni 60 litri di birra spillata, un risparmio di 25 kg di CO2 nell'intero ciclo di vita.