 Oltrepò pavese, coordinamento comune per Vinitaly e Wine Experience

La terza settimana di aprile vedrà protagonisti i vini dell'Oltrepò pavese nel brillante scenario di Vinitaly a Verona e tra le enoteche di tutta Italia associate a Vinarius. «Le nostre aziende vitivinicole sono attese a importanti eventi nazionali e internazionali, con i quali la Camera di Commercio prosegue la sua azione di valorizzazione delle qualità delle produzioni locali» dichiara il commissario straordinario Giovanni Merlino.

Il territorio dell'Oltrepò Pavese

«L'Oltrepò ha i numeri e la qualità per puntare in alto ma occorre rafforzare l'immagine complessiva del territorio e condividere una strategia di marketing all'interno di un piano di attrattività turistica».

Oltrepò pavese, al Vinitaly con la regia di Paviasviluppo

Anche quest'anno, infatti, la Camera di Commercio di Pavia attraverso Paviasviluppo, coordinerà la collettiva di oltre 30 produttori vitivinicoli pavesi alla 56esima edizione di Vinitaly nel Padiglione Vini Lombardia insieme al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, al Club del Buttafuoco Storico e al distretto dei Vini dell'Oltrepò Pavese. Confermato anche il servizio degustazione riservato alla collettiva pavese: i risotti saranno cucinati con un'altra prelibatezza del nostro territorio quale il riso a marchio “Carnaroli da Carnaroli pavese”, promosso dalla Camera in collaborazione con le associazioni agricole locali nell'ambito di un progetto di valorizzazione della filiera certificata, sempre cucinati con gli altri prodotti del territorio come l'asparago di Cilavegna e la Stafforella.

Novità di questa edizione è la partecipazione delle aziende oltrepadane alle iniziative all'interno dell'Ice Business Lounge al piano terra del Palaexpo: Walk Around ed enoteca Ice. La prima consentirà ai produttori di incontrare buyer internazionali con appuntamenti da svolgersi in modalità “speed date”, mentre la seconda prevede l'inserimento di una etichetta ad azienda partecipante nella carta dei vini ufficiale dell'enoteca sempre a disposizione dei buyer durante tutta la fiera. Un'opportunità ulteriore per i produttori per valorizzare le proprie eccellenze favorendo la loro visibilità sui mercati internazionali.

Ecco gli espositori dell'Oltrepò Pavese di questa edizione di Vinitaly:

Alziati Annibale

Azienda Agricola Bisi

Azienda Agricola Ca' Del Ge'

Azienda Agricola Manuelina

Azienda Agricola Picchioni Andrea

Azienda Agricola Quaquarini Francesco

Azienda Agricola Verdi Paolo

Bosco Longhino, Ca' Montebello

Canaven

Cantina Scuropasso

Cantina Taia

Castello di Luzzano

Consorzio Club Del Buttafuoco Storico

Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Conte Vistarino

Cordero San Giorgio

Fiamberti Vini, Finigeto

Fratelli Agnes, Giorgi

Losito e Guarini

Marchesi di Montalto

Tenuta Isimbarda

Tenuta Le Fracce

Tenuta Mazzolino

Tenuta Travaglino

Terre D'Oltrepò

Torti L'eleganza Del Vino

Vanzini Wine

Oltrepò Wine experience, 20 cantine per 26 enoteche

In contemporanea i vini di 20 cantine dell'Oltrepò saranno disponibili presso 26 enoteche site in tutta la penisola grazie alla seconda edizione di “Oltrepò Wine experience”, la settimana di degustazione organizzata da Paviasviluppo e da Vinarius, Associazione enoteche italiane. Dopo il successo della degustazione del Metodo Classico Docg dello scorso ottobre, dal 15 al 21 aprile il protagonista sarà il Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Doc, il brillante rubino principe delle nostre colline.

I vini di 20 cantine dell’Oltrepò saranno disponibili presso 26 enoteche italiane

Con mila ettari coltivati, l'Oltrepò Pavese rappresenta la prima zona in Italia per estensione e una delle più importanti a livello mondiale per questo vitigno, il 75% del vigneto di Pinot Nero italiano, infatti, si coltiva nella nostra provincia. Qui si esprime con le sue due anime, quella pregiata della vinificazione in rosso e quella raffinata della bollicina del Metodo Classico grazie alle caratteristiche uniche del suolo, al clima particolare e all'impegno delle aziende vitivinicole locali.

Di seguito i produttori aderenti:

Agricola Pietro Torti di Torti Alessandro

Azienda Agricola Il Poggiolo di Delmonte Pietro

Delmonte Azienda Agricola Manuelina

Manuelina Azienda Agricola Montelio

Montelio Azienda Agricola Quaquarini Francesco

Quaquarini Azienda Agricola Cordini Enrico

Calatroni Vini

Castello di Luzzano

Luzzano Fiamberti Vini

Finigeto

Giorgi

La Piotta di Padroggi Luigi e figli

Piotta Padroggi Lefiole

Losito e Guarini ,

Guarini Rebollini Bruno

Società Agricola La Costaiola

Costaiola Tenuta Belvedere, Tenuta Frecciarossa

Frecciarossa Tenuta Travaglino, Torti " L'Eleganza Del Vino"

