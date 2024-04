Pinot Grigio nel Collio: un viaggio attraverso le annate con Marko Primosic

Terra di confine e crocevia di popoli e culture, lingue e tradizioni, il Collio è un microcosmo unico, ricco di differenti tradizioni dalla storia millenaria. Una terra dove coesiste l'equilibrio tra uomo e ambiente, tra colline vitate e boschi, tra piccoli borghi e riserve naturali. Siamo in Friuli, in un lembo orientale della regione, in provincia di Gorizia e a ridosso del confine con la Slovenia, qui la grande tradizione vinicola, il paesaggio, l'offerta culturale e turistica si integrano perfettamente.

Nel Collio, che si estende oggi per circa 1300 ettari di superficie vitata, trovano perfetta espressione una grande varietà di vitigni tra autoctoni e di impronta internazionale, con una produzione prevalente di vini bianchi, che si attesta sull' 89 % di uva a bacca bianca e appena l'11% di uva a bacca rossa. Dire autoctono nel Collio significa fare riferimento essenzialmente a tre grandi vitigni: Ribolla Gialla - varietà più antica della quale si trovano ancora i segni di viti centenarie nella microzona di Oslavia - Friulano, fino al 2007 chiamato Tocai Friulano e Picolit, vino nobile e rarissimo.

Ma il dato che colpisce tra gli internazionali è la produzione di Pinot Grigio, che si attesta sul 25% e che trova una pluralità di espressioni. Da qui un interessante confronto proposto da Marko Primosic, che ha posto l'accento proprio su questa varietà e sull'interpretazione che la sua azienda ha fatto nel tempo; un vero e proprio cammino.

L'azienda Primosic si trova a Oslavia, a pochi km dal centro di Gorizia, nel cuore della Doc Collio, a circa 190 metri di altitudine, incastonato tra le vette delle Alpi Giulie ed il mare Adriatico, un luogo in cui le caratteristiche pedoclimatiche danno origine a un microcosmo unico.

Due gli elementi caratterizzanti quest'area, la “bora”, che con la sua ventilazione elimina l'umidità dall'aria e previene così la formazione di muffe e la “ponca” (tecnicamente flysh), una marna-arenaria di origine eocenica, molto ricca di sedimenti minerali come ferro e manganese, che permette alle viti di produrre piccole quantità di uve di altissima qualità e che conferisce ai vini la loro inconfondibile personalità.

Trentadue gli ettari vitati con una produzione che rispecchia la filosofia e i valori familiari, per loro interpretare il territorio vuol dire valorizzare i vitigni in modo personale, creando qualcosa di unico e irripetibile. Una famiglia che ha radici profonde e che vede oggi i fratelli Boris e Marko, con il papà Silvan, portare avanti con immutata passione la tradizione di famiglia, affiancati dalla quinta generazione, rappresentata dai giovani Nicola, Greta, Aleksija ed Elia, in un dialogo continuo e proficuo tra diverse generazioni.

Certo quando si pensa a Oslavia non si può non associarla alla Ribolla Gialla, in quanto la storia e la tradizione di questo paese sono inscindibilmente legate a questo vitigno, che - proprio per la sua buccia spessa - si presta bene alla macerazione, trasferendo al vino il suo particolarissimo colore e una ricca varietà di aromi e polifenoli, ma è stato stimolante focalizzarsi su una varietà internazionale, come il Pinot Grigio e comprendere il percorso fino ad ora svolto dalla famiglia Primosic.

Tre le annate della linea Collio Pinot Grigio - 2022 -2012 -1997 - tutte accomunate dallo stesso vigneto, quello di Oslavia-San Floriano, ma frutto di lavorazioni diverse. La cosa interessante è stata la lettura attraverso questi tre campioni del pensiero di quarant'anni sul Pinot Grigio. Come ha precisato Marko: «Per me un Pinot Grigio che si chiami tale, deve raccontare un frutto, in particolare il frutto dell'albicocca, che gioca tra buccia e polpa, tra dolce e tannico. Il Pinot Grigio del Collio proprio per la sua componente antocianica ha bisogno di tempo per potersi esprimere, per cui non può sicuramente essere di annata».

Il Pinot Grigio 2022 è quello che rappresenta il Collio in modo più classico, che nasce per essere consumato uno o due anni dopo la vendemmia, un vino che racconta la ponca, il territorio, ma anche il modo di vedere del produttore. Un Pinot Grigio sobrio e austero, quasi come le persone di Oslavia, che tende a migliorare col tempo. Il secondo Pinot Grigio dell'annata 2012 - con ben dieci anni di differenza - è stato il loro ultimo Pinot Grigio lontano dal contatto con le bucce, un vino che ha seguito un poco le logiche della Borgogna, pensato come i super Pinot grigio dell'Alto Adige, fermentato in legno, e che si rivela caratterizzato da una parte tostata e burrosa molto predominante. Chiude la batteria il Pinot Grigio Collio 1997, un vino che ha visto solo parzialmente il legno, integro ed espressivo, solare e complesso.

Si cambia completamente registro con due annate del Pinot Grigio “Skin”, 2020 e 2015, che rientra nella Collezione Skin, espressione della tradizione di Oslavia, un “orange wine” dal colore ramato intenso, ottenuto da una settimana di fermentazione in tino aperto, a contatto con le bucce delle uve mature del Pinot Grigio. La 2015 risulta senza dubbio possente e leggermente sbilanciata sull'alcolicità, mentre la 2020 si rivela ricca, complessa, coinvolgente e decisamente gastronomica. Un excursus fatto di tappe, che ha messo in evidenza non solo il percorso svolto fino ad ora, ma l'idea espressiva attuale del Pinot Grigio per l'azienda Primosic; un Pinot Grigio che si identifica soprattutto nello Skin 2020, fresco, genuino e schietto.