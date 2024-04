Rosé della Valtènesi, ecco com'è l'annata 2023: vini piacevoli e freschi

Dalla tradizionale “prima” di San Valentino, all'8 di aprile. Per la nuova annata del rosé della Valtènesi, Riviera bresciana del Garda, è stato un cambio di data (e di passo) per consentire al rosato di crescere e maturare in tempi adeguati. «Abbiamo avuto modo di affinare l'annata - dice il presidente del Consorzio, Paolo Pasini - dopo una vendemmia a fasi alterne. L'annata 2023 è stata piuttosto fresca e quindi i vini si sono rivelati meno pronti rispetto al passato; ecco perché abbiamo posticipato di quasi due mesi la presentazione agli addetti al settore, ai ristoratori e alla stampa».

Presentata la nuova annata del rosé della Valtènesi, Riviera bresciana del Garda

Come è la nuova annata dei rosé della Valtènesi

Dal museo della Mille Miglia di Brescia, alla sempre accogliente - con magnifica vista lago - Villa Galnica di Puegnago (Bs), sede del Consorzio. Una quarantina di cantine hanno messo in vetrina il meglio della produzione.

La prima della Valtènesi a Villa Galnica

«Rosé (o chiaretti, che dir si voglia) essenziali, straordinariamente fini - rimarca ancora Pasini -che riescono a raccontare la succosità delle uve delle nostre colline. Vini (a latere, magnifico il Groppello) che si contraddistinguono per una grande quantità di sapori su una struttura molto sottile, che garantisce piacevolezza al palato, freschezza, digeribilità e stuzzicano la voglia di divertirsi, in particolare nella stagione estiva».

Valtènesi, appuntamento al Vinitaly

Chiuso questo primo importante appuntamento di primavera, il Consorzio si prepara ora a partire per il Vinitaly di Verona, dal 14 al 17 di aprile. Ventisette le cantine presenti in fiera nel padiglione della Lombardia con 60 etichette in degustazione libera. Da non perdere l'evento di lunedì 15: la Valtènesi dialogherà con il pavese Buttafuoco Storico. Due territori, due vini completamente diversi fra di loro ma anche due storiche facce di una viticoltura di qualità. «Saremo presenti con le nostre migliori forze nel rinnovato stand - conclude Pasini -ispirato al mondo enoturistico così profondamente collegato al territorio gardesano. Siamo infatti convinti che la Valtènesi sia una perla enologica del lago di Garda e per questo puntiamo sul canale Horeca affinché ci possa aiutare a conoscere e raccontare ai turisti le peculiarità e le caratteristiche dei nostri vini».