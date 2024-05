Hendrick's Grand Cabaret e Bus Theatre: uno spettacolo tra sapori e suggestioni

Grand Cabaret non è solo l'ultima edizione limitata di Hendrick's Gin ma è anche uno spettacolo gratuito di Bus Theater, compagnia itinerante di Napoli. Noi siamo stati all’anteprima nazionale a Milano e abbiamo fatto due chiacchiere con la brand ambassador di Hendrick's Italia, Solomiya Grytsyshyn.

Hendrick’s Grand Cabaret e Bus Theatre: una collaborazione artistica

La collaborazione artistica, teatrale e culturale di Hendrick's Grand Cabaret con Bus Theater celebra l'arte e la cultura in modo unico e dinamico. E regala un’esperienza immersiva, originale, memorabile, capace di suscitare l’interesse anche di chi non ama il gin. Ecco i prossimi eventi.

Hedrick's Grand Cabaret si distingue per il suo retrogusto ricco e complesso, ispirato da una ricetta segreta del Novecento

Grand Cabaret, disponibile per i prossimi due anni, si distingue per il suo retrogusto ricco e complesso, ispirato da una ricetta segreta del Novecento. «Con note di frutta gialla, come albicocca e pesca, e accenti floreali di camomilla e sambuco, questo gin segue il motto del more is more!», affermaGrytsyshyn. Che descrive questa edizione come «un omaggio alle anime libere, a coloro che osano sognare e creare».

Come nasce la partnership tra Hendrick’s Grand Cabaret e Bus Theatre

L'ispirazione per Grand Cabaret deriva dall'epoca d'oro del teatro e del cabaret, un periodo di grande espressività artistica e innovazione. In linea con questo spirito creativo, Hendrick's ha instaurato una collaborazione con il Bus Theater, un teatro itinerante che dal 2015 porta l'arte teatrale nelle piazze d'Italia e d'Europa.

Questa partnership permette a Hendrick's di offrire un'esperienza culturale arricchita, facendo leva su un format promozionale alternativo che va oltre il tradizionale. La collaborazione con Bus Theater non è solo un'occasione per lanciare la nuova edizione di gin. È un'opportunità per creare una connessione più profonda con il pubblico, attraverso un approccio che valorizza la storia e l'arte.

Hendrick’s Grand Cabaret, parola a Solomiya Grytsyshyn

Solomiya Grytsyshyn quali sono i prossimi eventi di lancio di Grand Cabaret?

«Stiamo definendo i dettagli per portare l’evento proposta a Milano anche a Napoli. Ma prima, il 13 e 14 maggio, saremo di certo a Roma durante il Bar Show, in quel caso non con il Bus Theater ma con la House of Wonders con tutte le referenze Hendrick’s».

Quali altre iniziative di comunicazione avete previsto per promuovere Hendrick's Grand Cabaret?

«Per il momento posso solo anticipare che, per quanto riguarda i bartender, gli farò vivere esperienze diverse dalle solite masterclass, attraverso una serie di iniziative all'aperto indimenticabili. Lo stesso approccio vale per i consumatori finali cui regaleremo esperienze inusuali in tutta Italia».

Solomiya Grytsyshyn, la brand ambassador di Hendrick's Italia

Parliamo di social media e spirits.

«Sono molto importanti per la nostra comunicazione: li usiamo per far conoscere le nostre idee, i nostri progetti, le nostre passioni. In poche parole, per farci scoprire, sia a livello di brand sia come brand ambassador che lo rappresentano».

Quanto tempo dedichi ai social?

«In genere, tre giorni ogni mese per le registrazioni dei video e poi il tempo necessario per programmare e scrivere i post per le settimane successive».

Ci dai tre suggerimenti per una buona comunicazione sui social media?

«Innanzitutto, essere il più possibile se stessi, cosa difficilissima, ma assolutamente efficace. Svelare un po' per volta le proprie passioni e le proprie idee, attraverso le quali filtrare il racconto del brand. Infine, cercare di coinvolgere il proprio pubblico attraverso delle call to action: per farlo con successo, è necessario studiare costantemente i trend del momento e le dinamiche degli algoritmi».