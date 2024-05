Sicilia en Primeur: Assovini celebra il rinascimento vitivinicolo siciliano

Assovini Sicilia, che celebra due importanti traguardi: venticinque anni dalla sua fondazione e vent'anni dalla prima edizione di Sicilia en Primeur. L'evento speciale è stato ospitato a Cefalù dal 9 all'11 maggio durante Sicilia en Primeur 2024, l'anteprima dell'ultima annata dedicata alla stampa.

Sicilia en Primeur: quella del 2024 è stata un'edizione da record

Sicilia en Primeur, edizione 2024 da record

Quest'anno è stata un'edizione da record, con oltre cento giornalisti nazionali ed esteri, dieci enotour, cinque masterclass, cinquantanove aziende partecipanti e oltre trecento etichette in degustazione. Il claim scelto per questa edizione, "Cultivating the future", riflette il ruolo di Assovini Sicilia come protagonista e testimone del rinascimento vitivinicolo siciliano in questi primi venticinque anni. Fondata nel 1998 da Diego Planeta, Lucio Tasca d'Almerita e Giacomo Rallo, l'associazione ha visto otto aziende pionieristiche unirsi a essa, credendo nell'associazionismo come strategia vincente per promuovere la Sicilia e i suoi vini.

Il claim scelto per questa edizione di Sicilia en Primeur è stato "Cultivating the future"

Attraverso gli anni, Assovini Sicilia ha lavorato instancabilmente per attribuire un valore culturale, promozionale e narrativo al vino siciliano. La presidente, Mariangela Cambria, ha sottolineato il coraggio e l'impegno di coloro che hanno creduto nell'associazionismo come strumento per mettere in luce l'immagine contemporanea della Sicilia, legata alle tradizioni ma dinamica ed elegante.

Sicilia en Primeur, il ruolo di Assovini Sicilia

Durante il convegno "Cultivating the Future" a Cefalù, è stato evidenziato il ruolo fondamentale di Assovini Sicilia nel promuovere l'eccellenza enologica dell'isola e nel farla conoscere a livello internazionale. Anche Matteo Zoppas, presidente dell'Ice, ha elogiato i vini siciliani per la loro storia, unicità e potenziale di crescita nei mercati esteri.

L'associazione ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del territorio e del patrimonio storico attraverso l'enoturismo, che è diventato un'esperienza integrata e coinvolgente per i visitatori. Oltre all'esportazione verso l'Europa e il Nord America, l'enoturismo è stato promosso come uno strumento per raccontare la storia e la cultura della Sicilia attraverso il vino.

Sicilia en Primeur, Assovini Sicilia guarda con fiducia al futuro

Oggi, Assovini Sicilia guarda al futuro con fiducia, preparandosi alla transizione generazionale e mantenendo viva la sua missione di promuovere l'eccellenza e l'identità dei vini siciliani. Con Sicilia en Primeur, che celebra vent'anni dalla sua prima edizione, l'associazione continua a essere un faro nel panorama enologico, promuovendo la qualità e l'autenticità dei vini dell'isola.

Assovini Sicilia guarda al futuro con fiducia, preparandosi alla transizione generazionale

Con radici salde nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro, Assovini Sicilia continua il suo viaggio di successo, guidando le aziende verso nuovi orizzonti e portando avanti il suo impegno per un'eccellenza enologica che è il vero orgoglio della Sicilia.