Vini rosati, arte e shopping: a Roma arriva la seconda edizione di Rose Rosè

Via Borgognona a Roma si tinge di rosa con la seconda edizione di Rose Rosè, un evento che si terrà dal 13 al 19 maggio e che celebra il connubio tra vini rosati, arte e shopping experience. L'elegante via dello shopping romano farà da cornice a un'iniziativa ricca di appuntamenti, tra cui degustazioni, talk show, incontri con esperti e personaggi del mondo del vino e dell'arte, e la possibilità di fare shopping esclusivo nelle boutique aderenti.

Rosa Rosè celebra il connubio tra vini rosati, arte e shopping experience

Rose Rosè, un'occasione per scoprire i migliori vini rosati

Protagonisti dell'evento saranno i migliori vini rosati del Lazio e della Puglia, selezionati con la collaborazione di Donne del Vino, l'associazione di donne del vino più grande al mondo. Le boutique ospiteranno le cantine per degustazioni e incontri con le produttrici, offrendo un'occasione unica per scoprire e apprezzare la qualità e la varietà dei vini rosati italiani.

Donne e vino talk show, cocktail e shopping tra le rose a Rose Rosè

Mercoledì 15 maggio, presso l'hotel St. Regis Rome, si terrà un talk show sul tema "Donne e lavoro", con testimonianze di figure femminili di successo del mondo del vino. Tra gli ospiti, Daniela Mastroberardino, presidente di Donne del Vino, Renata Garofano, delegata pugliese dell'associazione, e Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente di Roma Capitale.

Via Borgognona a Roma farà da cornice a Rose Rosè

Giovedì 16 maggio, la manifestazione si sposta nelle boutique di Via Borgognona, dove si terranno cocktail esclusivi con la partecipazione di attrici come Valeria Solarino, Anita Caprioli e Donatella Finocchiaro. Gli ospiti potranno degustare vini rosati, incontrare le produttrici e ammirare opere d'arte contemporanea esposte in collaborazione con le gallerie del distretto dei pittori di Via Margutta.

Rose Rosè, chi sarà presente

Le Cantine partecipanti:

Alla Giulia - Cantine: L'Avventura (Puglia)

Etichette: Sciamante Rosato

Alysi - Cantina: Paolo Leo (Puglia)

Etichetta: Rosamora

Carolina Herrera - Cantina: Vetrère (Puglia)

Etichetta: Taranta

Eddy Monetti - Cantina: Consoli (Lazio)

Etichetta: 1st Lady

Forte Forte - Cantina: Varvaglione (Puglia)

Etichetta: Susumaniello Rosato

Fratelli Rossetti-Cantina: Soloperto

Etichetta: Cocciolo e Solo

Gianvito Rossi-Cantina: Garofano (Puglia)

Etichetta: Girofle e Clò de Girofle

Il Bisonte - Cantina: Produttori di Manduria (Puglia)

Etichetta: Ak

L'Equilibriste - Cantina: Poggio le Volpi (Lazio)

Etichetta: Roma DOC Rosat

Malo - Cantina: Eredi Dei Papi (Lazio)

Etichetta: Fuorionda

Marina Rinaldi - Cantina: Cardone (Puglia)

Etichetta: Castillo e Prosi

Nino dal 1934 - Cantine: L'Avventura – Rivera - Valle Marina – Soloperto (Puglia)

Etichette: Sciamante Rosato - Pungirosa - Rosalindo - Cocciolo e Solo

Zadig & Voltaire - Cantine: Petrucca e Vela (Lazio) - De Quarto (Puglia) – Terenzi (Lazio)

Etichette: Rosesi - Corallium - Dorè

Zimmermann - Cantina: Borgo del Baccano (Lazio)

Etichetta: Roma DOC Rosato

Gli artisti che espongono sono giovani talenti di arte contemporanea internazionali: