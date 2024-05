Le bollicine del Trentino grandi protagoniste per un giorno a Milano

Lunedì 20 maggio, presso il Westin Palace Hotel di Milano, torna "Trentodoc in Città", l'evento dedicato alla scoperta delle bollicine di montagna. Un'occasione imperdibile per sommelier e operatori del settore del vino per approfondire la conoscenza del metodo classico trentino.

“Trentodoc in Città”, a Milano bollicine trentine grandi protagoniste

Protagonista dell'evento sarà un grande banco di assaggio dove sarà possibile degustare 143 etichette prodotte da 51 case spumantistiche associate all'Istituto Trento Doc. Ogni cantina sarà presente con un proprio desk per far conoscere al meglio i propri prodotti.

Per gli appassionati più esigenti, sono in programma sei Masterclass guidate da tre eccezionali sommelier: Maurizio Dante Filippi (Miglior Sommelier d'Italia 2016), Stefano Berzi (Miglior Sommelier d'Italia 2021) e Cristian Maitan (attuale Miglior Sommelier d'Italia). Le Masterclass offriranno un'immersione completa nel mondo del Trentodoc, con la possibilità di degustare e approfondire le caratteristiche di queste pregiate bollicine. Oltre alle Masterclass, i tre Migliori Sommelier d'Italia saranno presenti in sala insieme ai produttori per rispondere alle domande dei visitatori e soddisfare la loro curiosità sulle bollicine di montagna.

Trentodoc in Città, come partecipare all'evento

Per facilitare la scoperta dei Trentodoc in degustazione, è disponibile l'App Trentodoc, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play. L'App permette di consultare le schede tecniche dei vini in mescita, di avere informazioni sulle case spumantistiche e di prendere appunti sulle proprie degustazioni, anche offline.

Per i soci Ais, l'ingresso è gratuito in regola con la quota associativa per l'anno 2024. La prenotazione alle masterclass è obbligatoria, iscrivendosi a questo link. Per gli altri operatori del settore (no soci Ais che seguono le modalità di iscrizione agli eventi Ais), l'ingresso è consentito solo previo accredito, scrivendo una mail all'indirizzo bollicine@trentodoc.com.

Trentodoc in Città, le Masterclass in programma

Durante la giornata sono previste sei masterclass della durata di un'ora.