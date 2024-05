Quintessenz: la linea di punta della Cantina Kaltern

Il pittoresco villaggio di Caldaro (Bz), situato nel sud dell'Alto Adige, è famoso non solo per il suo paesaggio idilliaco attorno all’omonimo lago, ma anche per i suoi vini di alta qualità. Caldaro è la culla di 14 varietà di vitigni che crescono qui in condizioni ottimali grazie a differenze di altitudine e ai diversi tipi di terreno. I vigneti infatti, si estendono dalle rive dell’omonimo lago a circa 240 metri, fino alle pendici delle imponenti montagne della Mendola, a circa 750 metri.

La Cantina Kaltern (foto: Alex Filz)

Cantina Kaltern, storica realtà cooperativa che conta 590 famiglie di viticoltori e coltiva quasi 440 ettari di vigneti, è orgogliosa portavoce di questa diversità che presenta in una gamma di vini organizzata in tre linee: Classica, Selezione e, al vertice, Quintessenz.

Quintessenz: l'essenza del vino di Cantina Kaltern

La linea Quintessenz è composta da cinque vini di punta prodotti in purezza dalle varietà Pinot Bianco, Sauvignon, Kalterersee (Schiava), Cabernet Sauvignon e Moscato Giallo Passito. Trait d’union dei bianchi Quintessenz sono l’estrema eleganza e la croccantezza del frutto. Versatilità, scorrevolezza di beva e armonia le parole d’ordine che caratterizzano i rossi. Infine, l’avvolgente e vellutata freschezza del passito.

La linea Quintessenz di Cantina Kaltern (foto: Alex Filz)

Il kellermeister, Thomas Scarizuola, per questi vini seleziona solo le uve migliori provenienti dai vigneti più vocati e selezionati, dove la quantità dell’uva vendemmiata viene deliberatamente ridotta per garantire la massima resa e il pieno potenziale di ogni singolo acino. I vini, apprezzati dalla critica, si distinguono per eleganza, finezza e struttura, lasciando sempre al centro dell’attenzione il piacere della beva.

La linea Quintessenz, come tutti i vini di Cantina Kaltern, nascono dalla dedizione e dalla passione dei viticoltori della cantina. Ogni viticoltore si prende cura, in media, di un appezzamento di 0,7 ettari e tutti insieme costituiscono una grande famiglia cooperativa che con impegno e professionalità realizza il successo di Cantina Kaltern.

Cantina Kaltern

Via Cantine 12 - 39052 Caldaro (Bz)

Tel 0471 963149