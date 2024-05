Birrificio Otus: Cuor di Pane festeggia la 35ª cotta e fa incetta di premi

Otus Cuor di Pane è la birra contro lo spreco alimentare. Una helles senza glutine prodotta con pane invenduto recuperato dai produttori originali. L’impegno nella riduzione dello spreco alimentare è una delle tante iniziative che Birrificio Otus, dalla sua fondazione nel 2014, promuove con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul territorio e sul pianeta.

Cuori di Pane del Birrificio Otus

Giunta alla 35ª cotta, quest’anno Cuor di Pane festeggia un importante traguardo: dal lancio nel novembre 2019 ad oggi, la produzione di questa helles senza glutine ha permesso di recuperare quasi 3.000 kg di pane invenduto che sarebbe altrimenti stato sprecato. Il pane usato nella produzione della Cuor di Pane corrisponde a circa il 15% del malto d’orzo. Cuor di Pane è un compendio di valori.

Cuor di Pane Otus: birra senza glutine, sostenibile e premiata

È senza glutine grazie al processo produttivo innovativo di Otus, è contro lo spreco alimentare grazie all’utilizzo del pane invenduto recuperato presso i produttori originali, promuove l’inclusione in quanto il pane è raccolto da una cooperativa sociale che sostiene persone svantaggiate o con disabilità ed è facile da bere: è una helles a bassa fermentazione chiara e delicata, perfetta per ogni occasione.

Di rilievo sono anche i suoi riconoscimenti. Otus Cuor di Pane, dopo aver preso una menzione nella categoria F (Birre ad alta e bassa fermentazione, speciali e speziate) al concorso World Gluten Free Beer Award 2022, ha ricevuto quest’anno il Premio Innovazione Sostenibilità di Beer&Food Attraction 2024 assegnato una volta all’anno all’azienda brassicola che utilizza prodotti e/o servizi in grado di ridurre l’impatto ambientale durante la produzione, l’uso o lo smaltimento.

Cuor di Pane Otus: le note gustative

Cuor di Pane si manifesta al palato come una birra equilibrata e non amara. Già al primo sorso è distinguibile il sentore rustico e fragrante dei cereali che lascia presto emergere un accento di crosta di pane. Il gusto si stabilizza su note erbacee tenui che infine rivelano un intenso e avvolgente sapore di miele. In bocca sorprendono la sua morbidezza e rotondità, difficili da ottenere in queste tipologie di birra dotate di tenore alcolico moderato.

Cuor di Pane ha una schiuma fine, compatta, aderente e persistente che sprigiona profumo di grano. L’aspetto può essere velato per la presenza dei lieviti. Il colore è giallo oro carico. Una bevanda dal carattere delicato ma deciso. Versatile negli abbinamenti, questa helles senza glutine è piacevole come aperitivo, perfetta in abbinamento ai fritti e per accompagnare pizza, pasta o verdure.

Disponibile in bottiglia da 33 cl e fusti da 24 litri.

Birrificio Otus

Via Rumi 7 - 24068 Seriate (Bg)

Tel 035 296473