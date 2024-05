Rinasce l’Enoteca Regionale della Lombardia

Dopo alcuni mesi di chiusura, dovuti al cambio di gestione e al rinnovo dei locali, lo scorso aprilel’Enoteca Regionale della Lombardia ha riaperto le porte al pubblico. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza di numerosi sindaci del territorio, dell’assessore provinciale Andrea Frustagli e di rappresentanti di enti e associazioni locali con madrina di eccezione l’assessore regionale al turismo Barbara Mazzali e padrino il sottosegretario con delega al patrimonio Ruggero Invernizzi, accompagnati dal consigliere regionale Claudio Mangiarotti.

L'Enoteca Regionale della Lombardia

La cerimonia ha fatto seguito alla conferenza stampa tenutasi nei giorni precedenti che ha visto oltre la partecipazione del sottosegretario Invernizzi anche agli assessori regionali Alessandro Beduschi e Simona Tironi nonchè dei consiglieri Andrea Sala e Alessandro Cantoni oltre a numerosissimi sindaci, funzionari e rappresentanti locali. Il presidente dell’Enoteca Regionale Giorgio Allegrini dichiara tutta la sua soddisfazione per la partecipazione attiva dei rappresentanti regionali e confida nella concretizzazione di rapporti sempre più intensi e collaborativi.

L'Enoteca Regionale della Lombardia verso le Olimpiadi Invernali 2026

L’Enoteca Regionale sarà luogo di esposizione, degustazione e vendita di vini e prodotti alimentari con presenza di bistrot. La strutturazione delle attività permetterà al sito di non assumere forma statica in quanto la presenza dell’Enoteca Regionale potrà raggiungere luoghi diversi portando il nome e i prodotti di Lombardia all’interno di eventi, manifestazioni e fiere nazionali e internazionali con il sogno di poter rappresentare le proprie aziende e la propria storia nell’ambito delle Olimpiadi Invernali 2026 offrendo emozioni ai visitatori di tutto il mondo.

La sala interna dell'Enoteca Regionale della Lombardia

Le finalità dell’Enoteca Regionale saranno multiple e diversificate, e grazie alle collaborazioni perfezionate con il Comune di Broni e i Comuni di Visit Oltrepò, con la Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia, con il Gal Srl, con le Fondazioni Its Cremona e Le Vele, con l’Istituto Santachiara e l’Ente di formazione Ascom, con l’Associazione Italiana Cuochi, con la Segreteria nazionale Ucsi, con Avenir Factory Srl di Edoardo Stoppa e con Sara Bellinzona, recente finalista di Masterchef, i locali di Broni potranno diventare la sede di corsi di formazione che, dal livello amatoriale a quello studentesco sino a quello professionale e di altissima specializzazione siano in grado di formare giovani e non solo.

Enoteca Regionale della Lombardia

Via Cassino Po 2 - 27043 Broni (Pv)

Tel 0385 833820