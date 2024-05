Distinguersi dagli altri nelle fiere: le strategie innovative al Roma bar show

Nell'ambito delle fiere di settore, come il Roma Bar Show appena conclusosi, l'offerta di esperienze originali e coinvolgenti è un punto di forza. Per più ragioni: non solo aumenta l'engagement, ma può anche trasformare un semplice stand in un punto di riferimento memorabile per il pubblico e permettere di creare un legame duraturo tra i consumatori/operatori e i marchi. Le esperienze offerte al Roma Bar Show da aziende come Keglevich, Molinari, Pallini, Ginarte e Jack Daniel's sono un esempio virtuoso di capacità di differenziare la propria comunicazione. Non è poco. Anzi. In un mondo dove i consumatori sono sempre alla ricerca di nuove esperienze, la chiave per un engagement di successo risiede nella capacità di offrire qualcosa di inaspettato e affascinante.

Calcetto balilla personalizzato da Keglevich

La vodka Keglevich ha saputo distinguersi al Roma Bar Show presentando non solo nuovi prodotti, ma anche un'esperienza ludica e interattiva: un calcetto balilla tematico. Non sottovalutatelo: non è solo un gioco: è una strategia di marketing brillante che invita i partecipanti a interagire con il brand in un contesto divertente e rilassato.

Calcetto balilla personalizzato da Keglevich

La personalizzazione del calcetto con i colori e i loghi del brand ha permesso di rafforzare l'immagine aziendale in modo originale, incentivando i partecipanti a condividere l'esperienza sui social media, ampliando così la visibilità del marchio.

Lo show di break dance da Molinari

Molinari, soprattutto noto per la Sambuca, da qualche anno ha scelto di investire nella mixology e nell’ultima edizione del Roma Bar Show ha deciso di energizzare il proprio spazio con spettacoli di break dance.

Performance dinamiche e scenografiche che hanno attirato molti visitatori, offrendo un momento di puro intrattenimento in linea con l'immagine vivace e giovanile che vuole trasmettere il marchio. Un’iniziativa memorabile che dimostra come anche la danza possa essere efficacemente integrata in un bar show per creare un'atmosfera elettrizzante indimenticabile per i partecipanti.

Il bus bar di Pallini e Ginarte

Non c’è altra parola: stupendo. Il bus bar di Pallini e Ginarte ha rappresentato un'esperienza straordinaria. L’idea? Semplice: convertire un bus in un bar mobile per un viaggio a tappe tra alcuni dei migliori locali della città in un'atmosfera unica tra musica, drink e sorprese (per esempio, la schiuma).

Il bus bar di Pallini e Ginarte

Che dire? Bravi. Non solo un’esperienza indimenticabile, ma anche un potente strumento di storytelling.

Jack Daniel’s: skateboarding e cultura del riciclo

Jack Daniel's ha portato un elemento di cultura urbana al Roma Bar Show con la costruzione di skate utilizzando le casse di whiskey. Un’iniziativa nel segno dell'amore per lo skateboarding e della sostenibilità che ha parlato direttamente al cuore di un pubblico giovane e consapevole dell'importanza del riciclo.

Jack Daniel's ha portato un elemento di cultura urbana al Roma Bar Show

Gli show di freestyle skate, a latere del workshop, hanno attirato centinaia di persone e sottolineato l'impegno del marchio verso pratiche sostenibili, rafforzando la sua immagine nel pubblico attento all'ambiente.