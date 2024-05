 L'anima del territorio siciliano nei vini di Donnafugata

Autentica icona del vino siciliano, azienda tra le più riconoscibili in ambito internazionale, presente in oltre sessanta mercati. Le cifre di Donnafugata fanno girare la testa anche agli astemi.

La Tenuta di Contessa Entellina

Josè e Antonio Rallo, sotto la guida di mamma Gabriella, continuano la storia di successo iniziata oltre 40 anni fa da Giacomo. Cinque le cantine, inclusa la sede storica di Marsala. Quattro i terroir di riferimento, le eccellenze del vigneto Sicilia: Contessa Entellina, Pantelleria, Vittoria e l’Etna.

Hanno preso gusto con le bollicine da queste parti e il nostro breve viaggio inizia con il Sicilia Doc Vino Spumante Rosé 2018 Brut. Questo inconsueto Pinot Nero nasce dalla Tenuta di Contessa Entellina e territori limitrofi. Dopo una pressatura soffice fermenta in acciaio a circa 15-16°. Segue la rifermentazione in bottiglia. Dopo il tiraggio il Rosé affina almeno trentasei mesi sui lieviti.

La versione Magnum, dal colore rosa antico, si caratterizza per un bouquet elegante e distinto. Offre note terziarie di crosta di pane unite a delicati sentori fruttati di ribes e pompelmo rosa, cui si aggiungono note speziate di pepe bianco. In bocca presenta una piacevole freschezza e buona struttura, con un seducente ritorno delle sensazioni fruttate ed una vena sapida dalla lunga persistenza.

Formato Magnum anche per il Sul Vulcano Etna Rosso Doc 2020. Da uve Nerello Mascalese in purezza viene prodotto in Sicilia Orientale, sul versante nord dell’Etna. Affinamento per 12 mesi, in parte in vasca e parzialmente in rovere francese (barrique di secondo e terzo passaggio) e poi almeno 10 mesi di bottiglia.

Dal colore rosso rubino chiaro, Sul Vulcano presenta un bouquet che si distingue per le note di spezie orientali (cardamomo e anice stellato), frutta rossa (fragola e amarena) accompagnato da piacevoli e freschi sentori balsamici. Al palato è piacevolmente succoso, con tannini setosi ed un finale elegante.

Ci spostiamo a Vittoria con il Sicilia Floramundi Cerasuolo di Vittoria Docg 2021. Da uve Nero d’Avola e Frappato, affina per circa 8 mesi in vasca e poi in bottiglia per almeno 7 mesi. Dal colore rubino intenso con riflessi violacei, offre intensi aromi fruttati tra i quali spiccano le note di ciliegia e floreali di violetta.

Il bouquet si apre a delicate nuances balsamiche di alloro e note speziate di noce moscata. All’assaggio è sorretto da freschezza e morbidezza che lo rendono succoso e di piacevolissima beva. Il tannino è fine e ben integrato. Espressione dell’armonico equilibrio che può raggiungere il Cerasuolo di Vittoria.

Ci manca un solo vino per chiudere il quartetto dei territori di proprietà, e ovviamente viene da Pantelleria. Sua maestà il Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020. Le uve di Zibibbo provengono da undici diverse contrade dell’Isola. Affina in vasca per otto mesi e almeno dodici mesi in bottiglia.

Regala Intensità e un portentoso ventaglio di profumi tra cioccolato bianco, erbe mediterranee e frutti disidratati. Bocca spettacolare, con un’elegantissima sapidità e grande armonia. Iconico.

Via Sebastiano Lipari 18 - 91025 Marsala (Tp)

Tel 0923 724200